«Άσος» η Μπελιντσόνα

Η Μάλμε επικράτησε 3-0 της Όλομουτς χθες και επιβεβαίωσε το 1,57 στον «1». Η Μπασακσεχίρ όμως υπέστη ανέλπιστη ήττα 2-1 εντός έδρας από την Κραϊόβα και η Σαχτάρ απέτυχε να κερδίσει τη Σερβέτ (1-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις δεύτερες κατηγορίες σε Αυστρία και Ελβετία.

ΑΜΣΤΕΤΕΝ – ΣΕΝ ΠΟΛΤΕΝ

Η τελευταία φορά που έλαβε μέρος στην Α’ Αυστρίας η Σεν Πόλτεν ήταν τη σεζόν 2020-21. Ετοιμάζεται να επιστρέψει σε αυτή φέτος, καθώς έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με 3/3 εμφατικές νίκες επί των Αούστρια Β (4-1), Μπρέγκενζ (4-2) και Βιέννης (2-1). Επίσης, έριξε πέντε γκολ στην Κάλσντορφ στο Κύπελλο.

Επισκέπτεται τώρα την Αμστέτεν, από την έδρα της οποίας πέρασε στις 2/3 φορές. Η γηπεδούχος διάγει αντιστρόφως ανάλογη πορεία, καθώς προκρίθηκε με τα χίλια ζόρια στα πέναλτι της ερασιτεχνικής Κρέμσερ στο Κύπελλο και στο πρωτάθλημα έχει 1-1-1. Μπορεί, λοιπόν, η φιλοξενούμενη να φύγει με το «διπλό».

ΒΑΝΤΟΥΖ – ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ

Η Βαντούζ αποκλείστηκε στον προηγούμενο γύρο του Κόνφερενς από την Άλκμααρ και είναι σε θέση τώρα να στρέψει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στο πρωτάθλημα όπου δίνει απόψε το πρώτο της παιχνίδι μετά την ευρωπαϊκή της περιπέτεια. Αντιμετωπίζει την Μπελιντσόνα, την οποία κέρδισε στα 8/9 ματς που τη συνάντησε ανεξαρτήτως έδρας και στα 2/2 στη βάση της.

Επίσης, είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα με επτά βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές, δύο πίσω από την πρωτοπόρο Ααράου. Η φιλοξενούμενη αντιθέτως, βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με έναν πόντο σε τρία ματς. Επιπλέον, «τρέχει» σερί 1-4-6 εκτός έδρας λαμβάνοντας υπόψη και περσινές αναμετρήσεις. Η γηπεδούχος έχει 11-3-2 στους τελευταίους 16 αγώνες στο «σπίτι» της στο πρωτάθλημα. Επομένως, είναι σε θέση να προσθέσει σε αυτό ακόμη ένα «τρίποντο».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 155 ΑΜΣΤΕΤΕΝ – ΣΕΝ ΠΟΛΤΕΝ 2 2,05

20.30 175 ΒΑΝΤΟΥΖ – ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 1 1,67