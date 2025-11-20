«Άσος» η Μπαΐα στη Βραζιλία

Η Βίλα Νόβα έμεινε στο 2-2 με τη Βόλτα Ρεντόντα χθες βράδυ και τα ξημερώματα έληξε 2-0 το Γκρέμιο – Βάσκο. Στο πρώτο ματς είχαμε ποντάρει τον «1» και στο δεύτερο το G/G ή Over. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Βραζιλίας και τη Β’ Δανίας.

ΧΟΜΠΡΟ – ΧΒΙΝΤΟΡΒΕ

Παιχνίδι για τη 2η κατηγορία της Δανίας με τη Χόμπρο να βρίσκεται στην προτελευταία θέση και στο «-2» από τη σωτηρία. Η Χβιντόρβε από την άλλη, είναι στο «-3» από τη δυάδα που οδηγεί στα μεγάλα σαλόνια. Η φιλοξενούμενη είναι το φαβορί στο ζευγάρι, αλλά αντί για το «διπλό» θα ποντάρουμε το «Χ2+Ov 1,5», καθώς δεν κέρδισε στις 4/4 επισκέψεις της στη γηπεδούχο. Εξάλλου, το επιβεβαίωσε στις 5/7 παρουσίες της εκεί, καθώς και στα 6/6 ματς ανεξαρτήτως έδρας. Ακόμα, δεν έχασε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στις 2/3 εξορμήσει της. Επίσης, η Χόμπρο δεν κέρδισε και ήταν Ov 1,5 οι 8/10 αγώνες της μέσα – έξω, καθώς και οι 4/5 στη βάση της.

ΜΠΑΪΑ – ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ

Κρίσιμο ματς και για τις δύο ομάδες στο πλαίσιο τις 35ης αγωνιστικής στην Α’ Βραζιλίας, καθώς η Μπαΐα παλεύει για την απευθείας είσοδο στους ομίλους του Λιμπερταδόρες (στο «-2» από την προνομιούχο πεντάδα μετά τα χθεσινά αποτελέσματα), ενώ η Φορταλέζα δίνει τη δική της μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού (στο «-6» από τη σωτηρία). Η γηπεδούχος διαθέτει μία από τις ισχυρότερες έδρες στην κατηγορία, καθώς μετράει 12-3-1! Επίσης, σε αυτή κέρδισε τη φιλοξενούμενη στα πέντε από τα τελευταία έξι παιχνίδια που την υποδέχτηκε. Επιπλέον, διατήρησε το μηδέν στα μετόπισθεν στις 4/5 νίκες στο «σπίτι» της ανεξαρτήτως αντιπάλου. Τέλος, η Φορταλέζα έχει 1-7-8 μακριά από τη βάση της στη φετινή σεζόν!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.30 160 ΧΟΜΠΡΟ – ΧΒΙΝΤΟΡΒΕ Χ2+OV 1,5 1,72

23.00 163 ΜΠΑΪΑ – ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 1 1,55