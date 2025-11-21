«Άσος» η Λας Πάλμας στην Ισπανία

Η Μπαΐα ηττήθηκε 3-2 από τη Φορταλέζα χθες και το Χόμπρο – Χβιντόρβε έληξε 0-1, ενώ εμείς είχαμε ποντάρει το «Χ2+Ov 1,5». Από εκεί και πέρα, επιστρέφουν σήμερα όλα τα πρωταθλήματα και μέχρι τις γιορτές το κουπόνι θα είναι «γεμάτο» κάθε μέρα. Για απόψε είναι και πάλι δύο οι επιλογές μας. Προέρχονται από την Α’ Νορβηγίας και τη Β’ Ισπανίας.

ΚΦΟΥΜ ΟΣΛΟ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ

Προτελευταία αγωνιστική στην Α’ Νορβηγίας με την ΚΦΟΥΜ Όσλο να έχει εξασφαλίσει την παραμονή και την Μπόντο Γκλιμτ να είναι στο «-1» από την πρωτοπόρο Βίκινγκ. Πολύ χαμηλό το «2», καθώς η φιλοξενούμενη έχει την ερχόμενη Τρίτη μεγάλο ματς με τη Γιουβέντους για το Τσάμπιονς Λιγκ. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει μόλις τρεις ήττες στα τελευταία 19 ματς ανεξαρτήτως έδρας και στη βάση της «τρέχει» σερί 4-5-1! Γι’ αυτό θα πάμε στο G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στις 2/3 συναντήσεις τους. Επίσης, η ΚΦΟΥΜ μετράει εννέα συνεχόμενα μέσα – έξω και 5/6 στο «σπίτι» της. Όσον αφορά την Μπόντο Γκλιμτ, έχει 12/15 εντός – εκτός και 10 σερί μακριά από τη βάση της!

ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ – ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ

Αναμέτρηση για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με τη Λας Πάλμας να βρίσκεται στην πρώτη θέση και να ελπίζει στην απευθείας επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια, και την Αλμπαθέτε να είναι στο «-2» από την προνομιούχο εξάδα Αυτή οδηγεί στα πλέι οφ που δίνει το τρίτο εισιτήριο για την Πριμέρα. Η γηπεδούχος προέρχεται από δύο μεγάλες νίκες. Η πρώτη ήταν επί της Σανταντέρ με 3-1 και με αυτή την έριξε από την κορυφή. Η δεύτερη επί της εξίσου ισχυρής Βαγιαδολίδ με 1-0. Ετοιμάζεται τώρα να τις κάνει τρεις έχοντας μαζί της την παράδοση, αφού κέρδισε τη φιλοξενούμενη τις 7/9 φορές που την υποδέχτηκε. Επίσης, στη βάση έχει 3/3 «τρίποντα». Εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να τα κάνει τέσσερα απέναντι σε μία Αλμπαθέτε που υπολείπεται σε ποιότητα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 186 ΚΦΟΥΜ ΟΣΛΟ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ G/G 1,66

21.30 219 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ – ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 1 1,77