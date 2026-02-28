«Άσος» η φορμαρισμένη Τουν

Η Κόρτραϊκ δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα με την ΡΦΚ Λιέγης χθες. Την κέρδισε 3-1 και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,63. Η μεγάλη έκπληξη έγινε στο Χέρτα Βαλς – Αντμίρα όπου η γηπεδούχος (και αουτσάιντερ), προηγήθηκε 1-0 στο 8’ και το σκορ έμεινε εκεί μέχρι το τελευταίο σφύριγμα! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, την Α’ Ελβετίας και τη Β’ Ιταλίας.

ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ – ΒΕΝΕΤΣΙΑ

Η Βενέτσια οδηγεί την κούρσα στη Β’ Ιταλίας και φαντάζει ως πρώτο φαβορί για την επιστροφή στο Καμπιονάτο. Εξάλλου, «τρέχει» σερί 10-0-1 ανεξαρτήτως έδρας, ενώ κέρδισε και στις τελευταίες πέντε εξορμήσεις της. Το ίδιο έπραξε και στις δύο πιο πρόσφατες επισκέψεις στη Σουντιρόλ. Η γηπεδούχος έχει μία νίκη στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς εντός – εκτός. Δείχνει λοιπόν να περνάει μία μίνι κάμψη. Ευκαιρία για τη φιλοξενούμενη να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία της.

ΟΦΗ – ΛΑΡΙΣΑ

Κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες. Για τον ΟΦΗ, διότι παλεύει να κρατηθεί στις θέσεις 5-8 που οδηγούν στα μπαράζ για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και για τη Λάρισα, επειδή παλεύει για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση στο Ηράκλειο ήταν G/G ή Ov (3-2 η Λάρισα). Αυτό θα ποντάρουμε σήμερα. Το επιβεβαίωσε η γηπεδούχος στα 4/6 εντός – εκτός και 2/3 στη βάση της. Επίσης, η φιλοξενούμενη έχει 3/3 μέσα – έξω και 9/11 μακριά από το «σπίτι» του.

ΤΟΥΝ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ

Η Τουν διέλυσε 3-0 στο εξ αναβολής τη Βίντερτουρ μεσοβδόμαδα και αύξησε στο «+14» τη διαφορά από τη δεύτερη Σεν Γκάλεν. Είναι το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στην Α’ Ελβετίας έχοντας ανέβει φέτος από τη Β’! Επίσης, είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην κατηγορία με εννέα σερί νίκες. Επιπλέον, στην έδρα της έχει τέσσερα συνεχόμενα «τρίποντα». Η Λουκέρνη είναι εξίσου σε καλή κατάσταση, αλλά μακριά από τη βάση της παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στη φορμαρισμένη Τουν.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 278 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ – ΒΕΝΕΤΣΙΑ 2 1,93

17.00 367 ΟΦΗ – ΛΑΡΙΣΑ G/G ή OV 1,65

19.00 406 ΤΟΥΝ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ 1 1,83