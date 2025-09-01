«Άσος» η Έσμπιεργκ

Το «διπλό» της Κοπεγχάγης ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες. Κέρδισε 5-1 μέσα στη Ράντερς και έδινε 1,78. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει τον Ατρόμητο, αλλά μόνο με 1-0 παρότι αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα όλο το δεύτερο ημίχρονο. Όσον αφορά τη Νότιγχαμ διασύρθηκε 3-0 από τη Γουέστ Χαμ. Από εκεί και πέρα, μπήκαμε στην περίοδο που διεξάγονται οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, οπότε θα «μαζευτεί» αρκετά το κουπόνι. Αυτό γίνεται εμφανές από σήμερα που οι επιλογές είναι ελάχιστες. Δύο θα είναι οι προτάσεις μας. Προέρχονται από τις Β’ Δανίας και Β’ Ισπανίας.

ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ – ΚΟΓΚΕ

Αναμέτρηση για τη 2η κατηγορία της Δανίας με την Έσμπιεργκ να είναι το μεγάλο όνομα του ζευγαριού. Παλεύει για την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια, την ίδια ώρα που η Κόγκε βρίσκεται μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και θα προσπαθήσει να μην υποβιβαστεί. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας με τη γηπεδούχο να έχει και την παράδοση με το μέρος της, αφού κέρδισε τη φιλοξενούμενη στα 4/5 ματς που την υποδέχτηκε. Επίσης, στην έδρα της μετράει 2/3 νίκες. Η αντίπαλός της από την άλλη, «τρέχει» σερί 0-1-5 εντός – εκτός και έχασε στις 3/4 φετινές εξορμήσεις. Σε όλες δέχτηκε από δύο γκολ και πάνω. Την περιμένει δύσκολο βράδυ στην έμπειρη Έσμπιεργκ.

ΟΥΕΣΚΑ – ΕΪΜΠΑΡ

Τέταρτη αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με το ζευγάρι να είναι απόλυτα ισορροπημένο και τις δύο ομάδες να παραμένουν αήττητες. Η Ουέσκα έφερε 1-1 με τη Λεγκανές και κέρδισε 1-0 μέσα στη Μιρανδές. Η Έιμπαρ αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1 με τη Μάλαγα και διέλυσε 3-0 τη Γρανάδα. Θα ποντάρουμε το Ov 1,5 γκολ στην αναμέτρηση, το οποίο επιβεβαίωσαν στις 4/5 συναντήσεις τους στη γηπεδούχο. Η Ουέσκα έχει και 10 Ov 1,5 στα τελευταία 11 εντός έδρας παιχνίδια της. Επίσης, σε αυτή σκοράρει ανελλιπώς εδώ και 12 αγώνες. Η Έιμπαρ από την πλευρά της, μετράει 4/5 μακριά από τη βάση της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις 4/5 εξόδους.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 745 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ – ΚΟΓΚΕ 1 1,56

20.30 746 ΟΥΕΣΚΑ – ΕΪΜΠΑΡ OV 1,5 1,55