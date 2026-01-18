Ανεβασμένη η Στουτγάρδη

Ο «1» της Καβάλας με 2-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα ήταν η μοναδική επιλογή που πέρασε χθες. Η Ίντερ επικράτησε με N/G της Ουντινέζε (1-0) και η Βόλφσμπουργκ γκέλαρε εντός έδρας με τη Χάιντενχαϊμ (1-1). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ισπανίας, την Μπουντεσλίγκα και την Α’ Τουρκίας.

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ – ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Η Στουτγάρδη δείχνει φέτος ικανή για μεγάλα πράγματα. Μεσοβδόμαδα επικράτησε 3-2 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Επίσης, στην έδρα της έχει 9-1-1 στους 11 πιο πρόσφατους αγώνες και κέρδισε τους 2/2 απέναντι στη σημερινή αντίπαλό της, την Ουνιόν Βερολίνου. Η φιλοξενούμενη διαθέτει αξιόλογη ομάδα, αλλά στην παρούσα φάση δεν μπορεί να… κοιτάξει στα μάτια τη φορμαρισμένη γηπεδούχο.

ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Η Φενέρμπαχτσε μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην Αλάνιασπορ και είναι έτοιμη να τις κάνει πέντε απόψε, ώστε να μειώσει στον ένα βαθμό από την πρωτοπόρο Γαλατάσαραι, η οποία γκέλαρε εντός έδρας χθες με τη Γκαζιαντέπ (1-1)! Υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, ενώ είναι και σε πολύ καλή κατάσταση έχοντας 10-2-1 στα τελευταία 13 ματς ανεξαρτήτως έδρας στις εγχώριες διοργανώσεις. Επίσης, μετράει 6/7 «τρίποντα» μακριά από τη βάση της. Η γηπεδούχος εντυπωσιάζει με το 4-6-1 στα 11 πιο πρόσφατα 90λεπτα, αλλά εδώ δυσκολεύει πολύ η κατάσταση. Εύκολα ή δύσκολα θα υποκύψει στο φαβορί.

ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Η Σοσιεδάδ χρειάστηκε να παίξει 120 λεπτά και πέναλτι μεσοβδόμαδα για να αποκλείσει την Οσασούνα στο Κύπελλο Ισπανίας. Δεν έκανε εκτεταμένο ροτέισον και αυτό θα παίξει ρόλο απέναντι στην Μπαρτσελόνα από την οποία ηττήθηκε στα 7/9 που την υποδέχτηκε σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Η φιλοξενούμενη είναι ασταμάτητη έχοντας 11 συνεχόμενες νίκες. Η μία εξ αυτών ήταν στον πρόσφατο τελικό του Σούπερ Καπ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (2-0). Επίσης, κέρδισε στις τελευταίες πέντε εξορμήσεις διατηρώντας απαραβίαστη την εστία της στις 4/4 και σκοράροντας σε όλες από δύο φορές και πάνω!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.30 431 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ – ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1 1,65

19.00 467 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2 1,57

22.00 493 ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2 1,59