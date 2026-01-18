Μπαταρίες: Γιατί επενδύουν όλοι οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι

Η αποθήκευση ενέργειας περνά σε φάση ωρίμανσης και αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, με το 2026 να διαμορφώνεται ως χρονιά αναφοράς για τον συγκεκριμένο κλάδο. Μετά από μια δεκαετία ταχείας ανάπτυξης των ΑΠΕ το εγχώριο σύστημα φτάνει σε ένα σημείο όπου η ευελιξία και η εξισορρόπηση καθίστανται απαραίτητες. Οι μπαταρίες έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό και να αλλάξουν τον χάρτη των επενδύσεων.

Η τεχνολογία των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έχει πλέον ωριμάσει και το κόστος της έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό μετατρέπει τις μπαταρίες σε ελκυστικό επενδυτικό πεδίο όχι μόνο για τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους αλλά και για εταιρείες που επιδιώκουν έγκαιρη είσοδο σε μια αγορά με προοπτική εκρηκτικής ανάπτυξης την επόμενη πενταετία. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι στην Ελλάδα και συνολικά στην Ευρώπη η αποθήκευση θα βρεθεί στο επίκεντρο των στρατηγικών αποφάσεων καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ.

Οι περικοπές ΑΠΕ και οι υψηλές τιμές φέρνουν την αποθήκευση στο προσκήνιο

Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό σύστημα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με έντονα φαινόμενα περικοπών παραγωγής και υψηλών χονδρεμπορικών τιμών ακόμη και σε περιόδους μεγάλης διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών.

Η απουσία επαρκούς αποθήκευσης περιορίζει τις αποδόσεις των έργων ΑΠΕ και δημιουργεί εμπόδια στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για το 2030. Οι μπαταρίες αναδεικνύονται έτσι σε καταλύτη που μπορεί να σταθεροποιήσει το σύστημα και να ενισχύσει την επενδυτική ελκυστικότητα της πράσινης ενέργειας.

Όλοι οι μεγάλοι παίκτες παίρνουν θέση

Μπορεί το πλήρες θεσμικό πλαίσιο να βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση όμως το ενδιαφέρον των μεγάλων παικτών είναι ήδη δεδομένο. Στον τομέα της αποθήκευσης δραστηριοποιούνται η ΔΕΗ, Helleniq Energy, η ΤΕΡΝΑ και η More, του ομίλου Motor Oil, ενώ πρόσφατα προστέθηκε και η AKTOR με τη δημιουργία νέας θυγατρικής αποκλειστικά για τις μπαταρίες. Η συνολική αγορά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία καθώς ο εθνικός σχεδιασμός προβλέπει εγκατάσταση συστημάτων συνολικής ισχύος 5 GW.

Ο όμιλος AKTOR προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας AKTOR BESS ΜΑΕ ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά του στον ενεργειακό τομέα. Η νέα θυγατρική θα δραστηριοποιείται στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ενώ στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται και έργα παραγωγής από ΑΠΕ ενεργειακές μελέτες και κατασκευαστικές δραστηριότητες. Τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Εξάρχου με αρχικό κεφάλαιο 80.000 ευρώ σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τη στροφή του ομίλου προς τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Το 2026 ως έτος εγκαινίων των πρώτων μεγάλων έργων

Το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά που θα συνδεθούν στο σύστημα τα πρώτα μεγάλα έργα αποθήκευσης τα οποία προκρίθηκαν στους διαγωνισμούς της ΡΑΑΕΥ με ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη αρκετές μονάδες έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά ενώ άλλες βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης.

Η ΔΕΗ προχωρά στην ανάπτυξη τριών έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα δύο αφορούν μονάδες ισχύος 50 MW στην Κοζάνη οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, ενώ η τρίτη μονάδα αντίστοιχης ισχύος κατασκευάζεται στο Αμύνταιο με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την άνοιξη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Helleniq Energy, καθώς μέχρι τα τέλη Απριλίου προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία η πρώτη της μπαταρία ισχύος 100 MW στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα έχει δρομολογηθεί και δεύτερο έργο αποθήκευσης ισχύος 50 MW.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στα έργα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής σε Αρκαδία και Φωκίδα καθώς και στα τρία έργα της Motor Oil σε Βοιωτία Φωκίδα και Φλώρινα. Παράλληλα ολοκληρώνεται και μονάδα 12 MW του ΗΡΩΝΑ στη Βοιωτία. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται και το έργο ΘΕΜΕΛΙΟ της Principia επιβεβαιώνοντας ότι η αποθήκευση περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη.

Οι μεγάλες μπαταρίες που μπαίνουν στο σύστημα από το 2026 σε συνδυασμό με τα υδροηλεκτρικά έργα αναμένεται να μειώσουν τις απώλειες ενέργειας σε περιόδους χαμηλής ζήτησης και να περιορίσουν την ανάγκη ενεργοποίησης ακριβών θερμικών μονάδων στις ώρες αιχμής. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν αλλάζει μόνο το ενεργειακό μείγμα της χώρας αλλά δημιουργεί και ένα νέο επενδυτικό πεδίο με έντονο ελληνικό αποτύπωμα.