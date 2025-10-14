«2+Un 4,5» η Αγγλία

Το Πράσινο Ακρωτήρι επικράτησε 3-0 χθες του Εσουατίνι και επιβεβαίωσε το Over του 1,80. Πέρασε μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία του σε Μουντιάλ! Αντιθέτως, έληξε Under το Σάο Τομ – Μαλάουι με τη γηπεδούχο να κάνει τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας 1-0. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη φάση των ομίλων στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Ευρώπης.

ΛΕΤΟΝΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ

Παιχνίδι για τον 11ο όμιλο με την Αγγλία να είναι στην κορυφή έχοντας το απόλυτο με 5/5 νίκες και χωρίς να έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, είναι προτελευταία στο «+4» από την Ανδόρρα, η οποία είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ τους με το «διπλό» να πληρώνει 1,05! Το συνδυάζουμε με το Un 4,5 για να ανέβουμε πάνω από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Δεν έχουν λόγο οι Άγγλοι να πατήσουν το γκάζι. Εξάλλου, επιβεβαιώθηκε αυτό στη συνάντησή τους επί αγγλικού εδάφους στον πρώτο γύρο όπου κέρδισαν τα «Λιοντάρια» με 3-0. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 5/6 σε επίσημα παιχνίδια, ενώ η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχασε και σημειώθηκαν λιγότερα από πέντε τέρματα στους 2/3 αγώνες της.

ΤΟΥΡΚΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ

Αναμέτρηση για τον 5ο όμιλο με τις δύο ομάδες να παλεύουν για την κατάκτηση της 2ης θέσης που οδηγεί στα μπαράζ, αφού η 1η είναι καπαρωμένη από την Ισπανία. Το εισιτήριο στα χέρια της κρατάει αυτή τη στιγμή η Τουρκία με τη Γεωργία να είναι στο «-3» από αυτή. Απόψε λοιπόν αναμένεται να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα διατηρήσει τις ελπίδες της για συμμετοχή στο Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι. Θα ποντάρουμε το Over, το οποίο έφεραν στα 4/5 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η γηπεδούχος έχει 7/8 εντός – εκτός και η φιλοξενούμενη 2/3 μέσα – έξω.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 549 ΛΕΤΟΝΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ 2+ UΝ 4,5 1,60

21.45 551 ΤΟΥΡΚΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ OVER 1,65