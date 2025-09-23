«2+Over» η Ρεάλ Μαδρίτης

Ο «1+Ov 1,5» του 1,60 στο Μπριζ – Σιντ Τρούιντεν (2-0) ήταν η μοναδική πρότασης της στήλης που πέρασε την Κυριακή. Η Άιντραχτ ηττήθηκε 4-3 εντός έδρας από την Ουνιόν Βερολίνου, ενώ έχασε στο γήπεδό της και η Μπρίστολ Σίτι με 3-1 από την Όξφορντ. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Ελλάδας και την Α’ Ισπανίας.



ΚΑΒΑΛΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Δεύτερη αγωνιστική για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η αναμέτρηση διεξάγεται στη Δράμα και υπάρχει διαφορά μίας κατηγορίας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Καβάλα έκανε το μπαμ στην προκριματική φάση της διοργάνωσης αποκλείοντας τον Πανσερραϊκό, αλλά από εκεί και πέρα δε λέει να σηκώσει κεφάλι. Έχασε στα δύο ματς του πρωταθλήματος από τον Καμπανιακό με 1-0 και τον Ηρακλή με 2-1 και ανάμεσα σε αυτά ηττήθηκε 3-0 από τον ΟΦΗ στον τρέχον θεσμό. Βαρύ το κλίμα, ενώ θα κατέβει και με αλλαγές, διότι την Κυριακή έχει το κρίσιμο ντέρμπι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Η Κηφισιά από την άλλη, υπέστη τη δεύτερη ήττα της στη σεζόν με 1-0 από τον Άρη, ούσα πάντως ανταγωνιστική. Την ενδιαφέρει το Κύπελλο, φάνηκε αυτό και στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα. Χαμηλό το «διπλό» (γύρω στο 1,35), το συνδυάζουμε με το Under 4,5, καθώς περιμένουμε νίκη της φιλοξενούμενης με χαμηλό σκορ.



ΛΕΒΑΝΤΕ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Η Λεβάντε εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η Χιρόνα αγωνιζόταν με δύο παίκτες λιγότερους, τη διέλυσε 4-0 και πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Γνωρίζει τώρα ότι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι λίγες οι πιθανότητές της για θετικό αποτέλεσμα, ενώ έχει το μυαλό της και στο δύσκολο εκτός έδρας ματς με τη Χετάφε το Σάββατο. Απόψε και να χάσει δε θα της πει κανείς τίποτα. Η Ρεάλ από την άλλη, συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της κερδίζοντας 2-0 την Εσπανιόλ χωρίς να σπαταλήσει δυνάμεις. Το ίδιο θα κοιτάξει να πράξει και απόψε. Το «2» πληρώνει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1.50. Το συνδυάζουμε με το Over, καθώς η γηπεδούχος παρουσιάζει αδυναμίες ανασταλτικά.



ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 762 ΚΑΒΑΛΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ 2+UN 4,5 1,65

22.30 832 ΛΕΒΑΝΤΕ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2+OVER 1,80