«2+Over» η Ισπανία

Στο 95’ βγήκε χθες το G/G του 1,57 στο Ουράβα – Καβασάκι. Έληξε όμως No Goal το Γκέιτσχεντ – Όλτρινχαμ (0-2) με τη γηπεδούχο να αγωνίζεται με αριθμητικό μειονέκτημα από το 75’. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται αμφότερες από τα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ

Πρεμιέρα στον 5ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026. Οι υπόλοιπες ομάδες που τον απαρτίζουν είναι οι Γεωργία και Τουρκία. Το απόλυτο φαβορί για την πρωτιά είναι η Ισπανία, η οποία θα ψάξει πάντως νίκη με πολλά γκολ απόψε, ώστε να έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση πιθανής ισοβαθμίας στο τέλος. Θα ποντάρουμε λοιπόν το «2+Ov 2,5». Η Βουλγαρία ηττήθηκε με Over στα 3/4 παιχνίδια της επίσημα και μη. Το τελευταίο ήταν απέναντι στη Ελλάδα (0-4). Προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αλλά το ρόστερ είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Αναμένεται να δεινοπαθήσει απόψε.

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ – ΒΕΛΓΙΟ

Αναμέτρηση για τον 10ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026. Το Βέλγιο είναι στην 3η θέση με τέσσερις βαθμούς και το Λιχτενστάιν στην τελευταία με μηδέν. Επίσης, η γηπεδούχος δεν έχει σκοράρει, ενώ έχει δεχτεί οκτώ γκολ σε τρεις αναμετρήσεις. Το «2» είναι στο 1,02. Αυτό αποτελεί από μόνο του δείγμα της τεράστιας διαφοράς δυναμικότητας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα ποντάρουμε το Ov 4,5, διότι πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων με το Βέλγιο να έχει 5-4. Συνεπώς, θα ψάξει όσα περισσότερα μπορεί για να μην την πατήσει σε πιθανή ισοβαθμία στο τέλος των προκριματικών. Στο προηγούμενο ματς για τον όμιλο έβαλε τέσσερα γκολ στην Ουαλία (4-3). Άνετα μπορεί να πετύχει τουλάχιστον πέντε στο αδύναμο Λιχτενστάιν, το οποίο κατάφερε να φάει τρία από το Σαν Μαρίνο (1-3) στο τελευταίο Nations League!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 879 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ 2+OVER 1,60

21.45 880 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ – ΒΕΛΓΙΟ OV 4,5 1,70