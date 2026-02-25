«2+Ov 1,5» η Τουν

Το Φόρεστ Γκριν – Μπόστον χθες όχι μόνο έληξε G/G, αλλά κέρδισε κιόλας η φιλοξενούμενη με 3-2! Η νίκη της έδινε 5,50! Το να σκοράρουν αμφότερες οι ομάδες ήταν στο 1,68. Η Αλ Χιλάλ όμως άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της Αλ Τααβόν (1-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ελβετίας και την Α’ Βραζιλίας.

ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ – ΤΟΥΝ

Η αναμέτρηση ήταν να διεξαχθεί το περασμένο Σάββατο, αλλά αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. Η Βίντερτουρ είναι ουραγός και δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό παρότι έχει πλέι άουτ. Η Τουν από την άλλη, είναι στην κορυφή έχοντας απόσταση 11 βαθμών από τη δεύτερη Σεν Γκάλεν. Έχει πλέι οφ, αλλά είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Α’ Ελβετίας. Εξάλλου, μετράει 8/8 νίκες και οι επτά ήταν με Ov 1,5. Το ίδιο συνέβη και στις 4/4 εξορμήσεις της. Επίσης, η γηπεδούχος έχασε τα 6/8 ματς ανεξαρτήτως έδρας, σε όλα σημειώθηκαν και τουλάχιστον δύο γκολ. Το ίδιο συνέβη και στις 3/5 ήττες στο «σπίτι» της.

ΡΕΜΟ – ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

Η νεοφώτιστη Ρέμο ήταν εξαιρετική στην ισχυρότερη Ατλέτικο Μινέιρο και θα μπορούσε να έχει φύγει ακόμα και με το «τρίποντο» (3-3). Δεύτερη σερί ισοπαλία στο Μπραζιλεϊράο, ήταν με G/G και η πρώτη (2-2 με τη Μιρασόλ). Η Ιντερνασιονάλ από την άλλη, έχασε 3-1 εντός έδρας από την Παλμέιρας, ενώ ήταν επίσης G/G και η αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική με τη Φλαμένγκο. Είναι μεγαλύτερο μέγεθος από τη Ρέμο, αλλά δείχνει ότι δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματά της. Θα πάμε λοιπόν στο G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε τις δύο φορές που τέθηκαν αντιμέτωπες στο παρελθόν. Σε αμφότερες κέρδισε η νυν φιλοξενούμενη με 2-1 και 6-1! Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 6/6 G/G ανεξαρτήτως έδρας και 8/9 στη δική της στην οποία σκόραρε στα τελευταία εννέα παιχνίδια! Όσον αφορά τη φιλοξενούμενη, βρήκε δίχτυα στις 7/8 εξορμήσεις και παραβιάστηκε η εστία της από την άλλη, στις 18/22 εξόδους!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 897 ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ – ΤΟΥΝ 2+OV 1,5 1,57

00.00 942 ΡΕΜΟ – ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ G/G 1,76