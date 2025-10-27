«2Χ+Ov 1,5» η Μπρόντμπι

Το Over του ΠΑΟΚ στο 1,67 ήταν μοναδική πρόταση που πέρασε χθες. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 3-0 του Βόλου. Έμεινε Under το Αλμερία – Καστεγιόν (1-0) και έληξε No Goal το Αούστρια – Σάλτσμπουργκ (0-3). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Δανίας και την Α’ Τουρκίας.



ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Η Γκαζιαντέπ παρουσιάζεται για δεύτερη σερί χρονιά αρκετά δυναμική και ελπίζει βάσιμα για έξοδο στην Ευρώπη. Ξεκίνησε με δύο συνεχόμενες ήττες τη σεζόν χωρίς να βρει δίχτυα και ακολούθως «τρέχει» σερί 5-2-0 ανεξαρτήτως έδρας. Τα 5/7 παιχνίδια ήταν G/G, ενώ το ίδιο συνέβη και στα 3/4 στη βάση της, στην οποία σκόραρε από δύο φορές και πάνω στους τελευταίους τέσσερις αγώνες! Υποδέχεται τώρα τη Φενέρμπαχτσε που έχει μείνει πίσω στη μάχη του τίτλου. Είναι πάντως εξίσου φορμαρισμένη με 6-3-1 στα 10 πιο πρόσφατα σε όλες τις διοργανώσεις. Τα έξι ήταν G/G. Αυτό θα ποντάρουμε στη σημερινή αναμέτρηση με τις δύο ομάδες να το επιβεβαιώνουν στις 5/7 συναντήσεις τους στη γηπεδούχο. Επίσης, η φιλοξενούμενη βρήκε δίχτυα σε αυτή στις 8/8 επισκέψεις, ενώ σημείωσε γκολ και στις 3/4 εξόδους ανεξαρτήτως αντιπάλου.





ΟΝΤΕΝΣΕ – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ

Η Μπρόντμπι βελτίωσε αρκετά την αγωνιστική της εικόνα με τον τεχνικό Κούπερ στο τιμόνι, καθώς μετράει μαζί του 3-1-1 και άρχισε να κάνει όνειρα τίτλου. Επισκέπτεται τώρα την Οντένσε, η οποία παρουσιάζει αρκετά σκαμπανεβάσματά στην απόδοσή της με αποτέλεσμα να «φλερτάρει» τόσο με τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, όσο και με αυτές που στέλνουν στη Β’ κατηγορία! Η φιλοξενούμενη δεν έχασε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στις 4/4 αναμετρήσεις της ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και στις 14/15 απέναντι στη νυν αντίπαλό της εντός – εκτός. Αυτό θα παίξουμε εδώ. Εξάλλου, η γηπεδούχος δεν κέρδισε και ήταν Ov 1,5 οι 3/4 αγώνες στη βάση της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ





19.00 699 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ G/G 1,69

20.00 701 ΟΝΤΕΝΣΕ – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2Χ+OV 1,5 1,60