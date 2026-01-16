«2» η Αταλάντα στην Ιταλία

Το G/G του 1,76 στο Κόμο – Μίλαν βγήκε άνετα χθες (3-1 η φιλοξενούμενη), αλλά η Σπάρτα Ρότερνταμ την πάτησε, καθώς έχασε 2-1 εντός έδρας από τη Φόλενταμ και αποκλείστηκε στο Κύπελλο. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ιταλίας και την Α’ Βελγίου.

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΛΑ ΛΟΥΒΙΕΡ

Η Μπριζ την πάτησε στο Κύπελλο μεσοβδόμαδα, καθώς αποκλείστηκε από τη Σαρλερουά (0-2). Μπορεί τώρα να συγκεντρωθεί στο πρωτάθλημα όπου βρίσκεται στο «-1» από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Αντίο στη διοργάνωση είπε και η αντίπαλός της, Λα Λουβιέρ, που υπέκυψε στην Άντβερπ χάνοντας 2-1 στην παράταση (1-1 κανονική διάρκεια). Στη Λίγκα είναι μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και στο «-4» από τη σωτηρία. Σημαντική η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες με αποτέλεσμα ο «1» να δίνει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Τον επιβεβαίωσε η γηπεδούχος στα 3/4 ματς που υποδέχτηκε τη φιλοξενούμενη. Το ίδιο έπραξε και στους 3/4 αγώνες εντός – εκτός, καθώς και στους 6/9 στην έδρα της. Ακόμα, η φιλοξενούμενη έχασε με Ov 1,5 στην τελευταία της εξόρμηση στο πρωτάθλημα.

ΠΙΖΑ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ

Η Πίζα τα έχει βρει σκούρα στην επιστροφή της στο Καμπιονάτο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και στο «-4» από τη σωτηρία. Το γνώριζε εξαρχής ότι η σεζόν θα ήταν δύσκολη και θα παλέψει μέχρι το τέλος για την αποφυγή του υποβιβασμού. Κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο έχοντας μία νίκη έπειτα από 20 αγωνιστικές! Η Αταλάντα από την άλλη, απέχει αρκετά από τις θέσεις που οδηγούν στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά είναι κοντά σε αυτές του Γιουρόπα. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 6/7 νίκες και την ήττα από την πρωτοπόρο Ίντερ. Επίσης, κέρδισε στις 3/4 εξόδους, καθώς και στις 2/2 επισκέψεις στη γηπεδούχο. Η τελευταία έχασε τα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια στη βάση της χωρίς να πετύχει ούτε γκολ!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 158 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΛΑ ΛΟΥΒΙΕΡ 1+Ov 1,5 1,55

21.45 160 ΠΙΖΑ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2 1,59