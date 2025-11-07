«1+Ov» η Τβέντε στην Ολλανδία

Από το ζενίθ στο ναδίρ πήγε η στήλη χθες, καθώς δεν πέρασε καμία από τις τρεις προτάσεις της! Το Μάλμε – Παναθηναϊκός έληξε No Goal (1-0 υπέρ της ελληνικής ομάδας). Επίσης, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ ηττήθηκε 3-0 από τη Θέλτα. Είχαμε ποντάρει και εδώ τo G/G. Τέλος, η ΑΕΚ Λάρνακας γκέλαρε εντός έδρας με την Αμπερντίν (0-0). Γενικότερα, υπήρξαν πολλές εκπλήξεις τη χθεσινή βραδιά τόσο στο Γιουρόπα, όσο και στο Κόνφερενς Λιγκ. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Γαλλίας και την Α’ Ολλανδίας.

ΤΒΕΝΤΕ – ΤΕΛΣΤΑΡ

Καθαρό φαβορί η Τβέντε απέναντι στην προτελευταία Τέλσταρ παρότι τις δύο ομάδες χωρίζουν μόλις επτά βαθμοί. Χαμηλή η απόδοση του «1», ενώ οριακά πιάνει το 1,50 και σε συνδυασμό με το Ov 1,5. Θα τον βάλουμε λοιπόν μαζί με το Over, με τη γηπεδούχο να τον έχει επιβεβαιώσει στα 2/3 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας κόντρα στη φιλοξενούμενη. Επίσης, πήρε τους τρεις βαθμούς και επιτεύχθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στους 2/3 αγώνες στη βάση της. Σε αυτόν που δεν τα κατάφερε ήταν κόντρα στον ποιοτικότερο Άγιαξ (2-3). Η Τέλσταρ έχει 4/5 ήττες μακριά από το «σπίτι» της. Στις τρεις δέχτηκε από δύο τέρματα. Εάν δε σκοράρει η ίδια για να βοηθήσει, μπορεί να φάει τρία απόψε από την αντίπαλό της.

ΠΑΡΙ – ΡΕΝ

Η Παρί προέρχεται από μεγάλο «διπλό» μέσα στη Μονακό (1-0). Ήταν το πρώτο ματς έπειτα από τρία 90λεπτα που διατήρησε το απαραβίαστο στην εστία της. Μέχρι τώρα δεν μπορεί να βρει ισορροπία στον ανασταλτικό τομέα με αποτέλεσμα να δέχεται τόσο εύκολα γκολ, όσο εύκολα σκοράρει. Αυτό περιμένουμε να συμβεί απόψε και θα ποντάρουμε τo G/G. Η γηπεδούχος το παρουσίασε στα 8/10 φετινά παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και στα 4/5 στη βάση της, στην οποία βρήκε δίχτυα και στους πέντε αγώνες μέχρι τώρα. Στους τέσσερις σημείωσε από δύο και πάνω. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, μετράει πέντε συνεχόμενα G/G μέσα – έξω που ήταν και Over! Ακόμα, έβαλε και έφαγε γκολ και στις 4/4 εξορμήσεις. Όλες έληξαν ισόπαλες και οι τελευταίες τρεις με το ίδιο σκορ (2-2)!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 168 ΤΒΕΝΤΕ – ΤΕΛΣΤΑΡ 1+OV 1,80

21.45 189 ΠΑΡΙ – ΡΕΝ G/G 1,60