«1+Ov 1,5» ο ΠΑΟΚ

Η Λειψία επικράτησε 2-0 της Χάιντενχαϊμ χθες το απόγευμα και επιβεβαίωσε το 1,71 στον «1+Ov 1,5». Αντιθέτως, έπεσαν θύματα τεράστιας έκπληξης τόσο ο Άγιαξ (1-1 με τη Φόλενταμ), όσο και η Σάλτσμπουργκ (2-2 με την ουραγό Μπλάου Λιντς). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Δανίας, Πρέμιερ Λιγκ και Σούπερ Λιγκ.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ – ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ

Η Νότιγχαμ ξεκίνησε τη σεζόν στην Πρέμιερ με νίκη 3-1 επί της Μπρένφορντ και με 1-1 στην Κρίσταλ Πάλας όπου είχε δοκάρι για να πάρει δεύτερο σερί «τρίποντο». Υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ που συνετρίβη 3-0 από τη Σάντερλαντ την πρώτη αγωνιστική και 5-1 από την Τσέλσι τη δεύτερη. Επίσης, αποκλείστηκε στο Λιγκ Καπ μεσοβδόμαδα, αφού έχασε 3-2 από τη Γουλβς. Πηγαίνει στη γηπεδούχο με τσακισμένο ηθικό και έχοντας κακή παράδοση, καθώς ηττήθηκε στις 3/3 επισκέψεις της εκεί αδυνατώντας να πετύχει έστω ένα γκολ.

ΡΑΝΤΕΡΣ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Η Ράντερς έχασε με 1-0 από τη Φρεντερίτσια την τελευταία αγωνιστική, η οποία είναι το πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό στη Β’ Δανίας. Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα της κάτι που δείχνει ότι διάγει περίοδο κάμψης. Η Κοπεγχάγη από την άλλη, κατεβαίνει με την ψυχολογία στα ύψη από την πρόκριση στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Στο πρωτάθλημα είναι στο 4-1-1, ενώ έχει επτά νίκες στις τελευταίες οκτώ επισκέψεις στην έδρα της Ράντερς! Είναι σαφώς καλύτερη ομάδα από αυτή και εύκολα ή δύσκολα μπορεί να πάρει ένα ακόμη «τρίποντο».

ΠΑΟΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Ο ΠΑΟΚ… σκόρπισε στους πέντε ανέμους τη Ριέκα (5-0) την περασμένη Πέμπτη και πέρασε άνετα στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι που πραγματικά έθελξε με την απόδοσή του. Στο πρωτάθλημα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με τη Λάρισα (1-0) στην πρεμιέρα της Σούπερ Λιγκ παρότι ήταν κεκλεισμένων των θυρών το ματς. Απόψε η Τούμπα θα είναι κατάμεστη και αναμένεται να κερδίσει τον φιλόδοξο Ατρόμητο. Επειδή ο «1» είναι κάτω από το 1,50 θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5. Τον επιβεβαίωσε στα 3/3 παιχνίδια που τον υποδέχτηκε.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 559 ΝΟΤΙΓΧΑΜ – ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1 1,75

19.00 667 ΡΑΝΤΕΡΣ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2 1,78

21.00 696 ΠΑΟΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1+OV 1,5 1,67