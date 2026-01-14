«1+Ov 1,5» η Νάπολι στην Ιταλία

Η Μπριζ αποκλείστηκε στο Κύπελλο Βελγίου χθες, καθώς έχασε 2-0 από τη Σαρλερουά! Επίσης, έληξε NG το Λα Κορούνια – Ατλέτικο (0-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ιταλίας και το Κύπελλο Βελγίου.

ΝΑΠΟΛΙ – ΠΑΡΜΑ

Η Νάπολι είδε την Ίντερ να ξεφεύγει στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τις δύο σερί ισοπαλίες της. Η μία βέβαια ήταν μαζί της την αγωνιστική που μας πέρασε, αλλά η προηγούμενη ήταν με την ουραγό Βερόνα (2-2). Ένα αποτέλεσμα ασφαλώς εκτός προγράμματος. Υποδέχεται απόψε την Πάρμα και της δίνεται η ευκαιρία να επιστρέψει στα «τρίποντα», καθώς παρότι η φιλοξενούμενη είναι ανεβασμένη, υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Ο «1» δίνει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50 και θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5 γκολ στον αγώνα. Τον επιβεβαίωσε στα 4/5 εντός έδρας παιχνίδια κόντρα στη νυν αντίπαλό της. Το ίδιο έπραξε και στα 4/6 μέσα – έξω, καθώς και στα 5/7 στο «σπίτι» της ανεξαρτήτως αντιπάλου.

ΝΤΕΝΤΕΡ – ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ.

Μονή αναμέτρηση για τη φάση των «8» του Κυπέλλου Βελγίου. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Αμφότερες οι ομάδες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία.

Η Ντέντερ είναι ουραγός στην Α’ Βελγίου με μόλις 13 βαθμούς σε 20 αγωνιστικές. Έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα, αλλά η παραμονή φαντάζει δύσκολη. Σίγουρα πάντως το Κύπελλο περνάει σε δεύτερη μοίρα. Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ από την άλλη, προπορεύεται στον βαθμολογικό πίνακα έχοντας έναν πόντο παραπάνω από τη δεύτερη Κλαμπ Μπριζ. Το Κύπελλο είναι μέσα στους στόχους της και θέλει να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Το φαβορί πληρώνει λιγότερο από 1,50 και θα ποντάρουμε να σημειώσει τουλάχιστον δύο γκολ. Η γηπεδούχος έφαγε από δύο και πάνω στα 6/7 εντός έδρας παιχνίδια της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.30 877 ΝΑΠΟΛΙ – ΠΑΡΜΑ 1+OV 1,5 1,62

21.30 886 ΝΤΕΝΤΕΡ – ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ. OV 1,5 ΦΙΛ. 1,57