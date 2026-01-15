«1» η Σπάρτα Ρότερνταμ

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ επικράτησε 2-0 της Ντέντερ χθες και επιβεβαίωσε το Ov 1,5 γκολ της στο 1,57. Η Νάπολι όμως υπέπεσε σε γκέλα ολκής απέναντι στην Πάρμα (0-0)! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ιταλίας και το Κύπελλο Ολλανδίας.

ΚΟΜΟ – ΜΙΛΑΝ

Η Κόμο εντυπωσιάζει με τη μέχρι τώρα παρουσία της στο Καμπιονάτο, καθώς βρίσκεται στην πρώτη εξάδα και θα διεκδικήσει, όπως όλα, δείχνουν, ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η Μίλαν από την άλλη, είναι στο «-6» από την πρωτοπόρο Ίντερ έπειτα από τη χθεσινή νίκη αυτής με 1-0 επί της Λέτσε. Εμπειρότερη σαφώς ομάδα η φιλοξενούμενη, αλλά πολύ δυνατή φέτος η γηπεδούχος. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στα 4/5 μεταξύ τους ματς εντός – εκτός και στα 3/3 στη γηπεδούχο. Εκεί τα κέρδισε όλα η φιλοξενούμενη με 2-1 σκορ! Επίσης, η Κόμο σκόραρε στους 11/12 φετινούς αγώνες στην έδρα της. Επιπλέον, η Μίλαν προέρχεται από 2/2 G/G ανεξαρτήτως έδρας και βρήκε δίχτυα στις 8/10 εξόδους σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

ΣΠΑΡΤΑ – ΦΟΛΕΝΤΑΜ

Μονή αναμέτρηση για τη φάση των «16» στο Κύπελλο Ολλανδίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Αμφότερες οι ομάδες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία.

Η Σπάρτα Ρότερνταμ προέρχεται από 3/3 νίκες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, ενώ κέρδισε και τα 2/3 ματς στην έδρα της. Επίσης, επικράτησε της αποψινής αντιπάλου της στα 7/9 εντός – εκτός παιχνίδια που την αντιμετώπισε, καθώς και στα 6/6 που την υποδέχτηκε! Στα 5/5 διατήρησε την εστία της απαραβίαστη! Μπορεί να της επιβληθεί και απόψε και να πάρει την πρόκριση από την κανονική διάρκεια. Η Φόλενταμ βάζει σε δεύτερη μοίρα το Κύπελλο, διότι είναι προτελευταία στο πρωτάθλημα. Επιπλέον, προέρχεται από 5/6 ήττες μέσα – έξω, ενώ το ίδιο συνέβη και στις 7/8 εξορμήσεις της σε Λίγκα και Κύπελλο!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 913 ΚΟΜΟ – ΜΙΛΑΝ G/G 1,76

22.00 916 ΣΠΑΡΤΑ – ΦΟΛΕΝΤΑΜ 1 1,51