«1» η Γκρόνιγκεν στην Ολλανδία

Ο Ηρακλής κέρδισε 2-1 μέσα στον ΠΑΣ Γιάννινα χθες και επιβεβαίωσε το «2+Un 3,5» που έδινε 1,90. Επίσης, η Κόμο διέλυσε 6-0 την Τορίνο! Η νίκη της πλήρωνε 1,64. Την τριάδα χάλασε το No Goal στο Άγιαξ – Φόλενταμ (2-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, την Α’ Ολλανδίας και τη Β’ Ισπανίας.

ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ – ΦΟΡΤΟΥΝΑ

Η Γκρόνιγκεν κάνει πολύ καλή σεζόν μέχρι τώρα και δικαίως βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι για την κατάληψη μίας εκ των θέσεων που οδηγούν στην Ευρώπη. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς έχει 3-2-0 στα τελευταία πέντε παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας, ενώ κέρδισε τη Φορτούνα στα 2/2 που την υποδέχτηκε. Η φιλοξενούμενη έχασε στα 4/6 μέσα – έξω και στα 6/9 μακριά από τη βάση της. Την περιμένει δύσκολο απόγευμα στην ανεβασμένη γηπεδούχο.

ΟΦΗ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Ντέρμπι με φόντο την παραμονή στη Σούπερ Λιγκ, καθώς αμφότερες απέχουν δύο βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και θα πάμε στο G/G ή Over το οποίο βγαίνει από την παράδοση, αφού επιβεβαιώθηκε στις 8/10 συναντήσεις τους στο Ηράκλειο. Επίσης, ο ΟΦΗ μετράει 6/8 εντός – εκτός και 2/3 στη βάση του στην οποία σκόραρε από δύο φορές και πάνω στα τελευταία τρία παιχνίδια! Επίσης, ο Παναιτωλικός έχει 2/2 μέσα – έξω και βρήκε δίχτυα στις 2/3 εξόδους του στο πρωτάθλημα.

ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ

Ντέρμπι κορυφής στη Β’ Ισπανίας ανάμεσα σε δύο ομάδες με τεράστια ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Η Λα Κορούνια έχει πετύχει 37 γκολ σε 22 αγώνες και η Σανταντέρ 49. Η φιλοξενούμενη διαθέτει και την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία. Το μεταξύ τους ματς στον πρώτο γύρο έληξε G/G (2-1 η Σανταντέρ) και θα ποντάρουμε να συμβεί το ίδιο και στο αποψινό. Εξάλλου, η γηπεδούχος μετράει 3/4 εντός – εκτός και 5/7 στη βάση της στο πρωτάθλημα. Επίσης, στο «Ριαθόρ» σκόραρε στους 9/11 αγώνες ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 8/9 μέσα – έξω, ενώ έφερε το G/G και στις 9/10 εξορμήσεις στη Λίγκα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.30 442 ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ – ΦΟΡΤΟΥΝΑ 1 1,60

18.00 480 ΟΦΗ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ G/G ή OV 1,55

22.00 522 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ G/G 1,56