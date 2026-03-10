250 χρόνια από τον Πλούτο των Εθνών: Το βιβλίο που απελευθέρωσε τον κόσμο

Όταν ο Άνταμ Σμιθ εξέδωσε τον Πλούτο των Εθνών στις 9 Μαρτίου 1776, ο κόσμος ήταν σχεδόν παντού φτωχός. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζούσαν κοντά στο όριο της επιβίωσης. Οι κυβερνήτες πίστευαν ότι ο πλούτος γεννιέται στα θησαυροφυλάκια, στα μονοπώλια, στους δασμούς και στην ασφυκτική επιτήρηση του εμπορίου. Ο Σμιθ τόλμησε να πει κάτι σχεδόν αδιανόητο για την εποχή του: ότι ένα έθνος δεν πλουτίζει όταν το κράτος στοιβάζει χρυσό, αλλά όταν οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να παράγουν, να καταναλώνουν, να ανταλλάσσουν και να επινοούν. Λίγα βιβλία άλλαξαν τόσο βαθιά τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα κατανοεί την ευημερία.

Η μεγάλη του ανακάλυψη δεν ήταν ένα τεχνικό μοντέλο αλλά μια νέα οπτική για την κοινωνία. Ο Σμιθ είδε ότι ο πλούτος δεν είναι λάφυρο της εξουσίας αλλά αποτέλεσμα συνεργασίας. Στο περίφημο παράδειγμα του εργοστασίου καρφιτσών έδειξε πως ο καταμερισμός της εργασίας εκτοξεύει την παραγωγικότητα, επειδή επιτρέπει στους ανθρώπους να εξειδικεύονται, να μαθαίνουν και να γίνονται καλύτεροι σε αυτό που κάνουν. Είδε επίσης ότι το εμπόριο δεν είναι πόλεμος με άλλα μέσα. Είναι αμοιβαίο όφελος. Δύο άνθρωποι ανταλλάσσουν μόνο όταν και οι δύο πιστεύουν ότι θα βγουν κερδισμένοι. Αυτό ήταν επαναστατικό. Σήμαινε ότι η ευημερία δεν εξαρτάται από τη βούληση του υπουργού ή του βασιλιά αλλά από εκατομμύρια καθημερινές, εθελοντικές συναλλαγές μεταξύ απλών ανθρώπων.

Από εκεί και πέρα, η ιστορία δεν έγινε αμέσως φιλελεύθερη, αλλά άρχισε να κινείται προς τα εκεί. Σταδιακά, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνθηκαν από τον μερκαντιλισμό, άνοιξαν περισσότερο το εμπόριο, ανέχθηκαν περισσότερο τον ανταγωνισμό και έδωσαν μεγαλύτερο χώρο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που οι οικονομικοί ιστορικοί ονομάζουν σήμερα Μεγάλο Εμπλουτισμό. Μέσα σε δυόμισι αιώνες, τα εισοδήματα εκτινάχθηκαν, η ακραία φτώχεια υποχώρησε δραματικά και το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε από επίπεδα κάτω των 40 ετών πριν από δύο αιώνες σε πάνω από 70 παγκοσμίως στις αρχές του 21ου αιώνα. Εκεί όπου άλλοτε η πείνα, η παιδική θνησιμότητα και η αθλιότητα ήταν η κανονικότητα, εμφανίστηκαν η αφθονία, η μαζική πρόσβαση σε αγαθά και μια πρωτοφανής τεχνολογική πρόοδος. Ο Σμιθ δεν προκάλεσε μόνος του αυτή τη μεταμόρφωση. Βοήθησε όμως να γίνει κατανοητή. Έδωσε στις ελεύθερες κοινωνίες το λεξιλόγιο και την αυτοπεποίθηση να εμπιστευθούν την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Γι’ αυτό και ο Σμιθ παραμένει επίκαιρος. Ακόμα συζητούμε αν η ευημερία έρχεται από την αυτάρκεια ή από το άνοιγμα των αγορών, από την κρατική καθοδήγηση ή από την επιχειρηματικότητα, από την προστασία των κατεστημένων ή από τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η απάντησή του δεν ήταν ότι οι αγορές είναι τέλειες. Ήταν ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να συγκεντρώσει τη γνώση, τη φαντασία και τις τοπικές πληροφορίες που διαθέτουν εκατομμύρια πολίτες όταν δρουν ελεύθερα. Όταν το κράτος προσπαθεί να μικροδιαχειριστεί την οικονομία, πνίγει ακριβώς εκείνη τη διάχυτη ευφυΐα που παράγει πρόοδο. Όταν αφήνει χώρο στην πρωτοβουλία, στην εξειδίκευση και στην ανταλλαγή, απελευθερώνει δυνάμεις που κανένας σχεδιαστής δεν θα μπορούσε να προβλέψει.

Αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο στοιχείο του βιβλίου. Ο Πλούτος των Εθνών δεν είναι τελικά ένα βιβλίο μόνο για τα οικονομικά. Είναι ένα βιβλίο για τις δυνατότητες του ανθρώπου. Για το τι συμβαίνει όταν ο απλός άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως πιόνι μιας αυλής ή ενός κρατικού σχεδίου, αλλά ως νους ικανός να κρίνει, να εργαστεί, να συνεργαστεί και να προκόψει. Διακόσια πενήντα χρόνια μετά, το μεγάλο μάθημα του Σμιθ παραμένει ζωντανό: ο αληθινός πλούτος των εθνών δεν είναι ο χρυσός τους, αλλά η δημιουργικότητα και η συνεργασία ελεύθερων ανθρώπων.