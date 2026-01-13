Γιατί οι δημοσκόποι δε μετράνε κανονικά το κόμμα Καρυστιανού;

Το κόμμα αυτό στην πράξη υπάρχει μετά τη δήλωση της κυρίας Καρυστιανού ότι θα το ιδρύσει. Από τον χώρο των εικασιών περάσαμε στην πραγματικότητα. Ήδη η κυρία Καρυστιανού προβαίνει σε πολιτικές δηλώσεις για τρέχοντα ζητήματα δηλώνοντας την παρουσία της. Συνεπώς η κοινή λογική επιτάσσει το κόμμα Καρυστιανού να μετριέται στις δημοσκοπήσεις όπως και όλα τα άλλα κόμματα και δίπλα στα άλλα κόμματα, ώστε να έχουμε πλήρη την εικόνα του πολιτικού σκηνικού.

Δηλαδή: πού βρίσκεται το κάθε κόμμα, μετά την εμφάνιση του συγκεκριμένου κόμματος και από πού αντλεί τους ψηφοφόρους του το κόμμα Καρυστιανού. Συγχρόνως θα πληροφορηθούμε και πόσο επηρεάζει τη στήλη των αναποφάσιστων, μια σημαντική παράμετρο των εξελίξεων.

Οι δημοσκόποι, παρά τη διακηρυγμένη βούληση της κυρίας να ιδρύσει κόμμα, εξακολουθούν και κάνουν τις μετρήσεις τους με έναν εμφανώς αντιδεοντολογικό τρόπο. Καταγράφουν τις ροές προς το κόμμα της και στο τέλος μιλούν για το εύρος μιας πιθανής επιρροής της, δηλαδή «πάρε το αυγό και κούρεφτο». Εικασίες επί εικασιών για να μας πουν οι δημοσκόποι πως η κυρία Καρυστιανού έχει μεγάλη επιρροή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να καταγράψουν τις τάσεις, θέλουν να τις διαμορφώσουν.

«Μα δεν γνωρίζουμε τους συνεργάτες της, δεν γνωρίζουμε το πολιτικό της πρόγραμμα, δεν γνωρίζουμε τίποτα». Μα αυτό που μετρά στο κόμμα Καρυστιανού είναι η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, όπως στο κόμμα Κωνσταντοπούλου μετρά η ίδια η Κωνσταντοπούλου. Η αβεβαιότητα που υπήρχε σχετικά με το αν θα ιδρύσει κόμμα, έχει πάψει να υφίσταται μετά τη δική της δήλωση πως το ιδρύει. Πως κατέρχεται στην πολιτική.

Ήδη αντιμετωπίζεται από όλα τα άλλα κόμματα ως πολιτική αντίπαλος, μόνον οι δημοσκόποι εξακολουθούν να την αντιμετωπίζουν ως μια πιθανή πολιτικό. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν πιο έντιμο να μην την μετρούσαν καθόλου στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή να μην καταφεύγουν στο αμφίβολης επιστημονικότητας τέχνασμα του δυνητικού εύρους επιρροής.

Να σημειώσω πως ο Α. Τσίπρας μέχρι στιγμής ίδρυσε ένα Ίδρυμα και συνέγραψε ένα βιβλίο. Ποτέ δεν δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα ιδρύσει και κόμμα. Οι σχολιαστές ανιχνεύουμε τις προθέσεις του. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με την κυρία Καρυστιανού. Μάλιστα, απορώ πώς ο εποπτεύων φορέας επέτρεψε σε όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες να προχωρούν σε τέτοιου είδους μετρήσεις.

Συνεπώς: ή υπάρχει εν τοις πράγμασι το κόμμα Καρυστιανού και το μετράνε οι δημοσκόποι δίπλα σε όλα τα άλλα κόμματα ή δεν υπάρχει και δεν το μετράνε καθόλου. Αυτό που κάνουν μέχρι σήμερα πιο πολύ μοιάζει με χειραγώγηση της κοινής γνώμης παρά με καταγραφή των τάσεων της.

Αυτά, για να μην δουλευόμαστε!