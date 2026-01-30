«Δεν αρκούν οι εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια, φαίνεται»*

Η κυρία Μαρία Νεγρεπόντη - Δεληβάνη δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Προφανώς δεν θα αναφέρω το πλούσιο βιογραφικό της. Συνεπώς ό,τι λέει έχει τη σημασία του καθώς είναι απόψεις και θέσεις ενός συγκροτημένου ανθρώπου.

Έτσι, με έκπληξη διάβασα την άποψή της ότι η πατρίδα μας βρίσκεται σε τέτοιο σημείο ώστε μόνον μια επανάσταση, που ενδεχομένως θα είναι και αιματηρή, θα είναι η λύση. Ολοκλήρωσε δε τη σκέψη της λέγοντας πως «οι εκλογές δεν αρκούν κάθε τέσσερα χρόνια, φαίνεται».

Μέχρις εδώ θα έλεγα πως πρόκειται για θέσεις, έστω ακραίες, μιας μονήρους προσωπικότητας και έτσι θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι η πρώτη ούτε θα είναι η τελευταία που πρεσβεύει δραστικές - επαναστατικές λύσεις από τον καναπέ ή το πληκτρολόγιο. Αυτά μας τα είπαν και άλλοι, πολύ πιο άγριοι.

Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πως η κυρία Μ. Νεγρεπόντη - Δεληβάνη βρίσκεται παρά την κυρία Μαρία Καρυστιανού, επέχουσα θέση συμβούλου της. Και η κυρία Καρυστιανού βρίσκεται πλέον εντός της πολιτικής και όχι στις παρυφές της. Συνεπώς το τι υποστηρίζει η κυρία Νεγρεπόντη - Δεληβάνη δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε ως μια εκκεντρική άποψη. Επίσης να σημειώσω πως ήταν υπέρμαχος της επιστροφής στη δραχμή, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν.

Από εδώ και μπρος τα ερωτήματα δεν θα αφορούν τα «πιστεύω» της κυρίας Νεγρεπόντη - Δεληβάνη, αλλά κατά πόσον αυτά επηρεάζουν τις θέσεις της κυρίας Καρυστιανού. Διότι, όπως φαίνεται η κυρία Νεγρεπόντη - Δεληβάνη, έχει κατά νου ένα άλλου είδους πολίτευμα, το οποίο θα προκύψει όχι από εκλογές, οι οποίες κατά τα λεγόμενά της δεν αρκούν.

Τι είδους πολίτευμα θα είναι αυτό; Αποτέλεσμα μιας αιματηρής επανάστασης; Και ποιος θα την κάνει την επανάσταση; Μήπως «ο νέος Καποδίστριας» που αναζητούν οι φελλοί της πολιτικής; Έχει επίγνωση του τι λέει η κυρία; Σε αυτά τα ερωτήματα θα κληθεί να απαντήσει όχι η κυρία Νεγρεπόντη - Δεληβάνη, αλλά η κυρία Καρυστιανού. Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Να δηλώσει απλώς την πίστη της στο Σύνταγμα και στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Όσον δε αφορά τις ακραίες θέσεις της κυρίας Νεγρεπόντη - Δεληβάνη και αυτές ακόμα χωρούνε μέσα στο πολίτευμα που θέλει να ανατρέψει με αιματηρή επανάσταση. Αυτή είναι η γοητεία της δημοκρατίας μας.

Τέλος, να σημειώσω πως οι σχολιαστές την κατατάσσουν στον «πατριωτικό» χώρο. Προφανώς πιστεύουν πως υπάρχει και ένας μη πατριωτικός χώρος στον οποίον ανήκουν όσοι δεν κινούνται στο ευρύτερο πλαίσιο των θέσεων της κυρίας Νεγρεπόντη—Δεληβάνη. Βέβαια, η Ιστορία και η ζωή μας έκανε να είμαστε ιδιαίτερα «κουμπωμένοι» στους αποκαλούμενους «πατριώτες». Δεν χρειάζεται να αναφέρω παραδείγματα.

Η κυρία Νεγρεπόντη - Δεληβάνη - οιονεί σύμβουλος της κυρίας Καρυστιανού - έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πακέτο ιδεολογικών θέσεων. Επιβάλλεται να ακούσουμε και τις θέσεις της κυρίας Καρυστιανού. Συμφωνεί ή διαφωνεί;

*ειπώθηκε σε χθεσινή της συνέντευξη στον «Status FM 107.7» του Δημήτρη Βενιέρη.