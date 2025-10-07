7 Οκτωβρίου 2023: Εισβολή των βαρβάρων στην Ιστορία

Όσοι περιμένετε να σχολιάσω τα του Τσίπρα, ατυχήσατε. Απλώς οι σύμβουλοί του-ντιπ καραγκιόζηδες-ας του έλεγαν πως ειδικά αυτός θα πρέπει να αποφεύγει τις λέξεις «θάλασσα» και «λιμάνι». Πάμε παρακάτω στα σοβαρά θέματα.

Όταν στις 7 Οκτωβρίου 2023 εισέβαλαν, με μια καταδρομική επιχείρηση, 4.500 τρομοκράτες της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, κάθε άνθρωπος με λίγο μυαλό και ελάχιστες ιστορικές γνώσεις κατάλαβε πως τίποτα πλέον δεν θα ήταν το ίδιο με την 6η Οκτωβρίου 2023. Το σοκ το οποίο υπέστη η κοινωνία του Ισραήλ από το κτύπημα ήταν τέτοιο που προδίκαζε μια συντριπτική απάντηση, όπως και έγινε.

Ποτέ άλλοτε, πλην της περιόδου του Ολοκαυτώματος, οι Εβραίοι δεν μέτρησαν τόσο μεγάλο αριθμό δολοφονημένων μέσα σε μια μέρα. Και οι νεκροί δεν ήταν στρατιώτες. Ήταν ολόκληρες οικογένειες και τα εκατοντάδες θύματα του φεστιβάλ Νόβα. Το όσα ανήκουστα διέπραξαν οι τρομοκράτες εκείνη την ημέρα, καθώς και οι πανηγυρισμοί των Παλαιστινίων στη Γάζα όπου μεταφέρονταν πτώματα και όμηροι, ήταν βέβαιο πως, σε τελική ανάλυση, θα άλλαζαν τον χάρτη της περιοχής. Άλλωστε, η ηγεσία της Χαμάς αυτό επεδίωκε.

Τελικά όντως οι Ισραηλινοί άλλαξαν τον χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Εξουδετερώθηκε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, έπεσε το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, υπέστη δεινή ήττα το Ιράν σε όλα τα επίπεδα και η Χαμάς μετρά νεκρούς τόσο στην ηγεσία της όσο και στους «στρατιώτες» της. Επιχειρησιακά, ουσιαστικά, δεν υπάρχει και με το σχέδιο Τραμπ απλώς επιδιώκει την πολιτική της επιβίωση.

Συγχρόνως, από την 8η Οκτωβρίου 2023 αναδείχθηκε στα αμερικανικά πανεπιστήμια και στην Ευρώπη η ισλαμοαριστερά. Εκείνο το κίνημα που πανηγύριζε για τα όσα διαπράχθηκαν την 7η Οκτωβρίου μέσα από το σύνθημα «ο βιασμός είναι αντίσταση». Η ισλαμοαριστερά μέσα από τη στήριξή της στους τρομοκράτες της Χαμάς-διότι περί αυτού πρόκειται-προσπαθεί να ενοποιηθεί πολιτικά με τους μετανάστες που έχουν κατακλύσει την Ευρώπη ώστε να δημιουργηθεί το νέο συλλογικό, επαναστατικό υποκείμενο. Το ιστορικά ενδιαφέρον είναι ότι στηρίζει αυτή την προσπάθειά της επάνω στον λανθάνοντα αντισημιτισμό ο οποίος ποτέ δεν εγκατέλειψε την Γηραιά Ήπειρο.

Αυτή η ισλαμοαριστερά, που ανέδειξε τις πιο χαμερπείς πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης, έφτασε στο σημείο να συμπαρατάσσεται με θεοκρατικά καθεστώτα και τρομοκρατικά κινήματα που παραβιάζουν τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι που καθιστά τη στήριξή της στους κατατρεγμένους και τους αδύναμους υποκριτική. Πλην ελαχίστων έντιμων φωνών, η ευρωπαϊκή Αριστερά δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη των Ισραηλινών ομήρων. Ακόμα και σήμερα είναι σα να μην υπάρχουν. Αντιθέτως, ενδιαφέρονται τα μάλα αν η Γκρέτα και ο Ιάσωνας κοιμήθηκαν στο Ισραήλ σε παχύ ή σε λεπτό στρώμα.

Η 7η Οκτωβρίου 2023 ανέδειξε και τις εγκληματικές ευθύνες του ΟΗΕ και των οργανισμών του που δραστηριοποιούνταν στη Γάζα. Έβλεπαν ότι τα θηριώδη ποσά της διεθνούς οικονομικής βοήθειας πήγαιναν στην κατασκευή πολυδαίδαλων σηράγγων και στον εξοπλισμό και τη συντήρηση ενός στρατού 35.000 ενόπλων και αυτό δεν έκαναν κάτι να το σταματήσουν. Σήμερα ο ΟΗΕ έχει μετατραπεί σε ένα ακόμα ηχείο των τρομοκρατών.

Μακάρι το λεγόμενο σχέδιο Τραμπ να φέρει την ειρήνευση στην περιοχή, αν και για αυτό έχω πολλές επιφυλάξεις. Οι τρομοκράτες δε θα παραδώσουν όπλα και ομήρους, όπως απαιτεί το σχέδιο.