Το επικείμενο σχέδιο των Βρυξελλών για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην ΕΕ θα περιλαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας στον τομέα των ακινήτων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Επίτροπος Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν.

«Στην Ευρώπη δεν υπάρχει χώρος για εγωιστική κερδοσκοπία σε ένα βασικό αγαθό όπως η στέγαση», δήλωσε ο Επίτροπος σε υψηλού επιπέδου διάσκεψη για την προσιτότητα της στέγασης στην Κοπεγχάγη, τονίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η «χρηματοοικονομικοποίηση» του στεγαστικού αποθέματος της ΕΕ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκδοση του Politico.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές των κατοικιών σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 60% από το 2010, ενώ τα έξοδα ενοικίασης έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 30%.

Ο Γιόργκενσεν επιβεβαίωσε ότι το πρώτο σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης — το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα φέτος — θα περιλαμβάνει αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, επιτρέποντας στις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν δημόσια κεφάλαια για την κατασκευή κατοικιών για τους Ευρωπαίους της μεσαίας τάξης που δεν μπορούν να αγοράσουν κατοικία λόγω των υψηλών τιμών.

Δεδομένου ότι τα δημόσια κεφάλαια από μόνα τους δεν θα είναι επαρκή, ο Eπίτροπος εξήγησε ότι τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν με ιδιωτικές επενδύσεις. Τονίζοντας ότι τέτοιες επενδύσεις πρέπει να «ισορροπούν τις σταθερές αποδόσεις με την κοινωνική ευθύνη», είπε ότι η Επιτροπή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να διασφαλίσει ότι οι κατοικίες που κατασκευάζονται μέσω δημόσιων-ιδιωτικών προγραμμάτων είναι πραγματικά προσιτές.

Εκτός από τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των περίπλοκων κανόνων της ΕΕ και των εθνικών κανόνων που καθυστερούν την κατασκευή νέων κατοικιών, ο Επίτροπος ανακοίνωσε ότι το επικείμενο σχέδιο θα στοχεύει επίσης στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η μετατροπή του αποθέματος κατοικιών σε τουριστικά διαμερίσματα θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την αύξηση του κόστους, με τις αρχές να προχωρούν σε απαγόρευση αυτών των ακινήτων σε μέρη όπως η Βαρκελώνη. Ο Επίτροπος δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει το «πολύπλοκο» ζήτημα «με αποφασιστικότητα αλλά και δικαιοσύνη».

«Αυτή η κρίση αποτελεί καθοριστική δοκιμασία για την ευρωπαϊκή δημοκρατία», δήλωσε ο Γιόργκενσεν. «Είναι ένας αγώνας που δεν μπορούμε να χάσουμε».