Οι σημερινοί αγοραστές κατοικιών αναμένουν ψηφιακή ευκολία, άμεση εξυπηρέτηση και διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία για την απόκτηση σπιτιού. Από τις αιτήσεις στεγαστικών δανείων μέχρι τις εικονικές ξεναγήσεις σε σπίτια, μεγάλο μέρος της εμπειρίας είναι πλέον ψηφιακό.

Τώρα, ορισμένες εταιρείες εγγύησης κατοικίας ακολουθούν την ίδια πορεία, εξελισσόμενες από παραδοσιακά συμβόλαια υπηρεσιών σε υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες εγγύησης κατοικίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, σύμφωνα με το inman.

Η American Home Shield (AHS) είναι μια κορυφαία εταιρεία εγγύησης κατοικίας που προσπαθεί να καλύψει αυτό το ψηφιακό κενό.

Εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης για τους σύγχρονους ιδιοκτήτες

Στο επίκεντρο των σύγχρονων εγγυήσεων κατοικίας, οι ενδιαφερόμενοι, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε τηλεφωνικά κέντρα, μπορούν να λάβουν υποστήριξη διαδικτυακά ή μέσω εφαρμογής.

Οι λεπτομέρειες είναι εύκολα προσβάσιμες online, με αναλυτικές πληροφορίες για τα συστήματα και τις συσκευές που καλύπτονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Υποστήριξη μέσω βιντεοκλήσης

Μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες της AHS είναι η υποστήριξη μέσω βιντεοκλήσης. Μέλη με συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να επικοινωνούν μέσω βίντεο με ειδικούς επισκευών, οι οποίοι διαθέτουν κατά μέσο όρο 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας, οι ιδιοκτήτες μπορούν να:

Αξιολογούν ή να επιλύουν προβλήματα σε ηλεκτρικά, υδραυλικά, κλιματιστικά και οικιακές συσκευές

Λύνουν μικρά προβλήματα χωρίς να χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού και χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίας

Μαθαίνουν βασικές διαδικασίες ελέγχου ή μικροεπισκευών μόνοι τους

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Η τεχνολογία βοηθά επίσης στην απλούστευση της διαδικασίας αιτημάτων επισκευής. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να λαμβάνουν:

Ειδοποιήσεις στο κινητό

Ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για την πορεία του αιτήματος

Επιβεβαιώσεις και υπενθυμίσεις ραντεβού

Ανάθεση σε κατάλληλους και ανεξάρτητους τεχνικούς

Οφέλη για τους επαγγελματίες του real estate

Για τους επαγγελματίες του real estate, οι σύγχρονες εγγυήσεις κατοικίας προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι ψηφιακές υπηρεσίες βοηθούν τους μεσίτες να:

προσφέρουν μια σύγχρονη εμπειρία στους πελάτες

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των αγοραστών που προτιμούν ψηφιακές λύσεις

παρέχουν τεχνολογική υποστήριξη και μετά την ολοκλήρωση της αγοράς

μειώνουν τα προβλήματα όταν παρουσιαστεί βλάβη σε κάποιο σύστημα του σπιτιού

Σύγχρονη μορφή προστασίας κατοικίας

Καθώς η ιδιοκτησία κατοικίας γίνεται όλο και πιο ψηφιακή και σύνθετη, οι τεχνολογικά εξελιγμένες εγγυήσεις κατοικίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των οικονομικών των ιδιοκτητών και στη βελτίωση της εμπειρίας τους.

Με την εφαρμογή της AHS, οι ιδιοκτήτες μπορούν εύκολα να: