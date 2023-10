Ριάλιτι επιβίωσης για τους συντρόφους ΣΥΡΙΖΑ

«I’m A Celebrity Get Me Out Of Here» είναι ο τίτλος του ριάλιτι επιβίωσης που έκανε πρεμιέρα χθες. Μέσα στη ζούγκλα του Άγιου Δομίνικου, με θερμοκρασία 45 βαθμούς και υγρασία. Κόλαση. Αποπνιχτικές συνθήκες, αφόρητες. Σε τέτοιο βαθμό, που οι διάσημοι συμμετέχοντες να θέλουν να ουρλιάξουν, ο ένας μετά την άλλη, «βγάλτε με από εδώ»!

Αν προσαρμόζαμε την «ατμόσφαιρα» του ριάλιτι στο κλίμα της Κουμουνδούρου θα είχαμε ένα υβρίδιο πολιτικής εκπομπής, νέας κοπής, πρωτότυπης. Έτσι κάπως εξελίσσονται, τελευταία, οι σκληρές καταστάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πόσες δοκιμασίες να αντέξουν, σε ποσά μαρτύρια να υποβληθούν πια οι σύντροφοι; Έλεος Πρόεδρε, λυπήσου τα παιδιά σου…

Τίποτε και κανείς δεν μπορεί να κρύψει την τροχιά αποσύνθεσης στην οποία βρίσκεται το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τα χαρακώματα να έχουν στηθεί εκατέρωθεν. Ο φρέσκος πρόεδρος Κασσελάκης ανακοίνωσε τα μέλη της «σκιώδους κυβέρνησης» του. Είναι όλοι όσοι βουλευτές τον έχουν υποστηρίξει. Εκτός από δυο που είχαν δηλωθεί ανοιχτά υπέρ Αχτσιόγλου. Έδιωξε νωρίτερα με άγαρμπο και αγενή τρόπο τον Θεοχαρόπουλο και τον εκπρόσωπο του κόμματος και από τότε ξεκίνησε ο ενδοοικογενειακός σπαραγμός. Δεν τους ξέρει τους συντρόφους του, θα τους μάθει στην εκπαίδευση του.

Το συντροφικό μίσος στον ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει μέρα με τη μέρα. Ο Πρόεδρος πάτησε το κουμπί της αλληλοεξόντωσης. Η αναμέτρηση αδυσώπητη κι οι χθεσινοί σύντροφοι, σημερινοί «εχθροί».

Ο Κασσελάκης, περαστικός από τον ΣΥΡΙΖΑ, είδε φως και μπήκε. Στοιχειωδώς άσχετος με την πολιτική και πόσο μάλλον με την Αριστερά και τις συνήθειες της. Προσπαθεί να δείξει ότι διοικεί τον ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που η κομματική πραγματικότητα τον ξεπερνά. Δεν θα καταφέρει να αντέξει σε βάθος χρόνου.

Με την εκτίμηση της αποτυχίας και της απομάκρυνσης Κασσελάκη δεν συμφωνούν κάποιοι άλλοι. Έμπειροι να ιχνηλατούν στα σκληρά μονοπάτια της Αριστεράς, βλέπουν την επικρατούσα αναταραχή να μην πηγαίνει μακριά. Κατ’ αυτούς στο τέλος θα τα καταπιούν όλα οι σύντροφοι. Έως τότε θα ακούγονται διάφορα για εμφυλίους, θα παρομοιάζουν τον Κασσελάκη με Λουδοβίκο και άλλα παρόμοια τα οποία με τον καιρό θα αποδυναμώνουν. Ευσεβείς πόθοι ανταπαντούν οι απέναντι…

Ο πρόεδρος πάντως, εισέπραξε πολλά «όχι» αναζητώντας τους νέους τομεάρχες, βροχή έπεσαν οι αρνήσεις. Έφαγε «πόρτες» και τσαντίστηκε λένε. Αλλά, με μια προσεκτική παρατήρηση, αν δει κανείς τον κατάλογο των τομεαρχών, επί της ουσίας, άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. «Κόψε-ράψε» ευχαριστημένοι οι περισσότεροι. Οι σύντροφοι εξακολουθούν να μας διασκεδάζουν-και ευτυχώς δηλαδή-μοιάζουν να έχουν μετατραπεί σε εκείνο το παιχνίδι, τους τρανσφόρμερς, όπου τα ρομπότ μεταμορφώνονταν σε φορτηγά με μεγάλη ευκολία.

Η ανακοίνωση της «σκιώδους κυβέρνηση» πύκνωσε τις σκιές πάνω από την Κουμουνδούρου, κυρίως λόγω των αναρτήσεων του αρχηγού. Λίγο πριν πάει Κερατσίνι, ο «είμαι ο Στέφανος» έστειλε μήνυμα στους διαφωνούντες, μέσω Facebook και τους προειδοποίησε πως όποιος υπονομεύσει την ενότητα της Κ.Ο. και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχει θέση σε μελλοντικά ψηφοδέλτια του κόμματος. Απείλησε με διαγραφές προκαλώντας ανατριχίλα στην κίνηση «6 συν 6» (που τα βρίσκουν;) της οποίας ηγείται η κυρία Αχτσιόγλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντισμένος και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, όμως σε πλήρη αντίθεση με τις επιδόσεις του, εξακολουθεί να δίνει τροφή στην τηλεθέαση. Το πολιτικό ριάλιτι έχει «ψωμί» για την ενημέρωση, όταν μάλιστα συνδυάζεται και με τον ανάρμοστης συμπεριφοράς Μπέο.

Όσο εύκολο να λες θα κοπεί στα δύο ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο τόσο δύσκολο φαντάζει, εάν ληφθούν υπόψιν ότι θα πρέπει να μοιράσουν σφραγίδες, τα ιδεολογικά εικονίσματα, τα ιερά και τα όσια της Αριστεράς αλλά και την κρατική χρηματοδότηση. Επί του παρόντος όλοι όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές μπορούν να το κάνουν μέσω μιας πλατφόρμας, διαμήνυσε ο Κασσελάκης.

Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πλήξουμε. Το εγγυήθηκε άλλωστε ο απερχόμενος, σε αυτή τη φάση Τσίπρας, μέχρι να επανεμφανιστεί ξανά σαν αρχηγός. Θα συμβεί κάποτε, ψυχραιμία.

Καλή αντοχή στους συντρόφους. Καλή επιβίωση, εκεί στο τροπικό δάσος…