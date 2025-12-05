Τζεφ και Λορίν Μπέζος χορηγοί του Met Gala 2026 με τις ευλογίες της Άννας Γουίντουρ

Το πιο αστραφτερό γκαλά του κόσμου. Οι εντυπωσιακές εικόνες ταξιδεύουν και δεν είναι λίγοι όσοι ονειρεύονται ένα νοερό ταξίδι στη Νέα Υόρκη λουσμένοι στα φλας του Met Gala. Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, ένα από τα πιο εμβληματικά μουσεία του κόσμου, έχει βρει έναν θαυμάσιο τρόπο για τη συντήρηση της συλλογής του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μουσείου και την άντληση πόρων για εκθέσεις και δραστηριότητες. Μια υπέρλαμπρη βραδιά που διοργανώνεται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Αυτή η γιορτή, το Met Gala, έχει πάντα θεματική κατεύθυνση, ένα καμβά για τις θεατράλε εμφανίσεις των διασημοτήτων και τι πρωτοποριακές ιδέες των δημιουργών μόδας- και φυσικά έχει σπόνσορες. «Costume Art» είναι το θέμα για το 2026 και καλούνται να το υπηρετήσουν όλοι όσοι προσκληθούν από την Ντέιμ Άννα Γουίντουρ, σε αυτή την αστραφτερή διοργάνωση.

Η 75χρονη δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue, από το 1988 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, κρατά σφιχτά τον φάκελο με τις προσκλήσεις του Met Gala και φέτος είναι κατά τι αναβαθμισμένη. Κρατά το σκήπτρο της global creative director. Φορώντας τα γυαλιά ηλίου, το σήμα κατατεθέν της μαζί με τα κολιέ με τους χρωματιστούς πολύτιμους λίθους, η αιώνια «σιδηρά κυρία» της μόδας κλήθηκε να σχολιάσει το ζεύγος Μπέζος. Όχι σε κουτσομπολίστική βάση. Ανακοινώθηκαν οι τοπ σπόνσορες του Met Gala 2026 και δεν είναι άλλοι από τον Τζεφ και τη Λορίν. Saint Laurent και Condé Nast οι άλλοι δύο χρηματοδότες.

Οι νιόπαντροι και φρέσκοι insiders της μόδας προκάλεσαν μια μίνι αναστάτωση μιας και ο μεγιστάνας της τεχνολογίας έχει ευθυγραμμιστεί με την κυβέρνηση Τραμπ και αυτό προκάλεσε αρνητικά σχόλια. Όμως το αυστηρό καρέ και το αυτί της Ντέιμ Γουίντουρ δεν ίδρωσαν. «Πιστεύω ότι η Λορίν θα είναι ένα υπέροχο asset τόσο για το μουσείο όσο και για την εκδήλωση» απάντησε σε ερώτηση του CNN. «Είμαι ευγνώμων για την απίστευτη γενναιοδωρία της. Λατρεύει βαθιά τα κοστούμι και φυσικά τη μόδα, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι που θα είναι μέρος αυτής της ξεχωριστής βραδιάς». Της λατρείας της Λορίν για το κοστούμι είχε προηγηθεί η φωτογράφιση της για το εξώφυλλο της Vogue με το εξαίσιο νυφικό των Ντομένικο Ντόλτσε και Φίλιππο Γκαμπάνα. Ένα περίτεχνο «κοστούμι γάμου».

Η τέχνη του κοστουμιού «Costume Art» στρώνει κόκκινο χαλί στο dress body ή πώς τα ενδύματα αποτελούν εκ φύσεως τέχνη χάρη στη σχέση τους με το ανθρώπινο σώμα. Ακόμα και γυμνό το σώμα, δεν είναι γυμνό, είναι τέχνη. Ο Άντριου Μπόλτον επικεφαλής επιμελητής του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μet ανακοίνωσε ότι η έκθεση, την έναρξη της οποίας σηματοδοτεί το Met Gala, θα αντιπαραβάλει διακόσια έργα τέχνης με 200 ενδύματα και αξεσουάρ γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στη μόδα και τις καλές τέχνες. Για παράδειγμα, το «Ensemble» του Βάλτερ Βαν Μπάιρεντοκ -μια εφαρμοστή στολή γεμάτη ζωγραφισμένα στοιχεία του εξιδανικευμένου ανδρικού σώματος, με κοιλιακούς και όλα τα σχετικά -εκτίθεται δίπλα σε μια χαλκογραφία του 1504 που απεικονίζει τον Αδάμ και την Εύα. Και ένα διάφανο φόρεμα Givenchy από περίτεχνη δαντέλα πλάι σε ένα ιαπωνικό σημειωματάριο του 1881, με σκίτσα ανθρώπινων σκελετών. Και όλα αυτά σε μια τεράστια στιγμή για το Ινστιτούτο Κοστουμιών. Η έκθεση «Costume Art» συμπίπτει με τα εγκαίνια των Condé M. Nast Galleries, μιας έκτασης 12.000 τ.μ. δίπλα στη Μεγάλη Αίθουσα του Μητροπολιτικού Μουσείου. Προηγείται λοιπόν το Met Gala στις 4 Μαΐου, που θεωρείται το σημαντικότερο και πιο λαμπερό fashion event στον κόσμο και ακολουθεί η έκθεση «Costume Art» από τις 10 Μαΐου του 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου του 2027.

Το Met Gala έχει τη δική του ιστορία. Ξεκίνησε το 1948, όταν η δημοσιογράφος Έλεανορ Λάμπερτ ιδρύτρια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, οργάνωσε έναν ετήσιο φιλανθρωπικό χορό για να συγκεντρώσει χρήματα για το νεοσύστατο Ινστιτούτο Κοστουμιών του Met.

1950-1970. Για σχεδόν δύο δεκαετίες το Met Gala ήταν μια κομψή, αλλά σχετικά ήσυχη κοινωνική εκδήλωση, με επίκεντρο τους ευκατάστατους δωρητές και την αμερικανική υψηλή κοινωνία.

1972. Η εμβληματική Νταϊάνα Βρίλαντ, πρώην διευθύντρια της Vogue, έγινε ειδική σύμβουλος του Ινστιτούτου Κοστουμιών και μετέτρεψε το Gala σε θεαματικό, γκλάμορους και διεθνές γεγονός. Ξεκίνησε να δίνει στην εκδήλωση θεματικές κατευθύνσεις και να δημιουργεί εντυπωσιακές εκθέσεις-ορόσημα.

1995. Η Άννα Γουίντουρ αναλαμβάνει την επιμέλεια του Met Gala, μετατρέποντάς το στην μεγαλύτερη εκδήλωση μόδας του πλανήτη. Το τρίπτυχο της Γουίντουρ περιλαμβάνει την αυστηρή και επιλεκτική λίστα καλεσμένων, τις συνεργασίες με κορυφαίους σχεδιαστές και τις θεματικές εμφανίσεις που γίνονται viral. Αποτέλεσμα, η τεράστια αύξηση των δωρεών, πάνω από 200 εκατ. δολάρια μέχρι σήμερα.

2026. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στα κοστούμια που θα επιλέξουν η Λορίν και ο Τζεφ…