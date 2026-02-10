Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης συστήνεται στο αθηναϊκό κοινό

Στο αθηναϊκό του κοινό συστήνεται το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης μέσα από μία ξεχωριστή βραδιά που θα λάβει χώρα στο Θέατρο Καλλιρόης, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2026 (20:00). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το Διαγωνιστικό Μέρος του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης 2025, με τη συμμετοχή θεατρικών ομάδων από όλη την Ελλάδα, καθώς και η παράσταση «Το Όνειρο της Λέιλα», αποτέλεσμα του σεμιναρίου δραματοποίησης ιστοριών του Φεστιβάλ, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Κώστα Γάκη.

Η παρουσίαση του διαγωνιστικού μέρους σηματοδοτεί την έναρξη ενός δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα σε νέες θεατρικές φωνές, ιδέες και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, που θα συναντηθούν στο Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2026.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με την παρουσίαση «Του Όνειρου της Λέιλα», μιας 30λεπτης θεατρικής σύνθεσης που «γεννήθηκε» μέσα από το σεμινάριο υποκριτικής, αφήγησης και αυτοσχεδιασμού του Κώστα Γάκη.

Πηγή έμπνευσης για τη δραματοποίηση αποτέλεσε το τρυφερό, αντιπολεμικό κείμενο της Αθηνάς Αρσένη, το οποίο προέκυψε στα εργαστήρια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αποτελεί παράλληλη δράση στο 2ο Συμπόσιο και Φεστιβάλ του Μεταπτυχιακού στις 20-22 Φεβρουαρίου 2026 στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ΚΠΙΣΝ.

Συμμετέχουν οι ομάδες του Θεατρικού Διαγωνισμού 2025: Ήθως: Παπαδάκης Γιώργος, Κοντογεώργος Χρήστος, IDIÓTUS: Γιάννης Βενιζέλος, Νανά Παντελάδη, Ραψωδύο: Μαριαλένα Μπόη, Δέσποινα Μπισχινιώτη, Vox Echo: Ειρήνη Καρανάση, Αρετή Σταμούλη, Διφυείς Κόρες: Νυκταράκη Ματθία–Μαρία, Κωνσταντάκη Νικολέτα, Εκείνοι της Σκηνής: Αλέξανδρος Δάλλας, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, The Abstracts: Ελπίδα Μαρία Κατουρτσίδου, Δέσποινα Χονδρού, Μαντατοφόρες: Ρέα Τριανταφυλλίδη Μαραγκού, Ηλιάνα Παυλίδου, Elpenors: Ναυσικά Κοριαλού, Θάνος Τριανταφύλλου, RedNose: Βασίλης Τσιάκας, Κατερίνα Μπιλιούρη.

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2025 συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Ιθάκης, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων. Τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και υπό την αιγίδα του ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υλοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Θέατρο Καλλιρόης (Καλλιρρόης 10, Αθήνα 117 43) την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025 στις 20:00