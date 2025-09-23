Στο Μέγαρο Μουσικής ξεκινά το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών

Ποιητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 19:00, για να δώσουν το εναρκτήριο σήμα στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών, τη μεγάλη ετήσια γιορτή του λόγου, της δημιουργίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης που μόνο η ποίηση μπορεί να προσφέρει.

Η τελετή έναρξης στην Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» περιλαμβάνει αναγνώσεις ποιημάτων από Έλληνες και ξένους δημιουργούς, σε ένα σκηνικό που συνδυάζει λόγο, εικόνα και μουσική. Το κοινό θα βιώσει μια εμπειρία συμμετοχής και ακρόασης, όπου η ποίηση αποκτά σκηνική υπόσταση και συντονίζεται με τον παλμό του σήμερα.

Φέτος, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, το Φεστιβάλ τιμά τον σπουδαίο συνθέτη που τίμησε την ελληνική και παγκόσμια ποίηση όσο λίγοι, με μια μουσική αναφορά στην κορυφαία μελοποίηση του Γιώργου Σεφέρη και του ποιήματος «Άρνηση», με το έργο Στιλιστικές παραλλαγές πάνω “Στο περιγιάλι το κρυφό”, του Χρίστου Παπαγεωργίου. Ο συνθέτης και πιανίστας θα ερμηνεύσει ζωντανά αποσπάσματα από το έργο του, συνομιλώντας με την ποίηση του Σεφέρη και τη μνήμη του Μίκη.

Όπως κάθε χρόνο, η τελετή δεν είναι απλώς έναρξη αλλά κάλεσμα προς το κοινό να ακούσει τις πολλές γλώσσες του κόσμου – κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από τις φωνές των ποιητών, αναδύονται οι συλλογικές αγωνίες της εποχής μας, η τρυφερότητα της ανθρώπινης εμπειρίας και η ελπίδα για το κοινό μέλλον.

Διαβάζουν οι Γιαν Βάγκνερ (Γερμανία), Άννα Γρίβα, Σταύρος Ζαφειρίου, Έφη Καλογεροπούλου, Ντόρις Καρέβα (Εσθονία), Ρολάντο Κατάν (Ονδούρα), Βίκυ Κατσαρού, Γιώργος Μαρκόπουλος, Βάλτσινα Μορτ (Λευκορωσία), Λίντα Μαρία Μπάρος (Ρουμανία-Γαλλία), Παντελής Μπουκάλας, Ηρώ Νικοπούλου, Βίκτορ Ροντρίγκες Νούνιες (Κούβα), Γιάννης Πατίλης, Αγγελική Πεχλιβάνη, Νίλτον Σαντιάγο (Περού), Νάντια Στυλιανού (Κύπρος), Μυρτώ Χμιελέφσκι. Παρουσιάζει η Ιωάννα Αγγελίδη, στο πιάνο ο Χρίστος Παπαγεωργίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Κύκλο Ποιητών. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο megaron.gr δύο εβδομάδες πριν από την εκδήλωση, ή την ημέρα της εκδήλωσης στην είσοδο της αίθουσας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.