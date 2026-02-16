Το Stages A/LIVE παρουσιάζει τους Ιn Trance 95

«Ακούγονται σαν Kraftwerk, αλλά είναι από την Ελλάδα». Έτσι σύστησε τους In Trance 95 το τότε επιδραστικό –και πλέον ανενεργό– MTV το 1988. Τριάντα οκτώ χρόνια μετά, το ντουέτο που καθόρισε τον minimal synth και coldwave ήχο στην Ελλάδα, παραμένει παρόν. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, συντονιστείτε στο Onassis Channel στο YouΤube στις 21:00, για ένα ατμοσφαιρικό live από τo Universe Multivenue, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή.

Όταν οι περισσότεροι άκουγαν κιθάρες, garage και punk, οι In Trance 95 έγραφαν μουσική με synthesizers και drum machines. Ενεργό από το 1988, το ντουέτο που δημιούργησαν ο Alex Μαχαίρας και ο Νίκος Βελιώτης στην Αθήνα θεωρείται από τα πρώτα ελληνικά σχήματα που κινήθηκαν συνειδητά στον χώρο του minimal synth και coldwave. Με τη χαρακτηριστική ψυχρότητα των 80s και τραγούδια-ορόσημα όπως το “Desire to Desire” και το “Brazilia”, οι In Trance 95 προσεγγίζουν την ηλεκτρονική μουσική ως σύστημα ακρίβειας και λιτότητας, όπου η ακριβής φόρμα συνυπάρχει με μια υπόγεια, ανθρώπινη ένταση. Η δομή, η επανάληψη και η αναλογική σύνθεση λειτουργούν ως βασικά εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας, όχι για να αποστασιοποιούν, αλλά για να συμπυκνώνουν συναίσθημα.

«Μεγαλώσαμε μέσα στο post-punk και το new wave, όπου η ηλεκτρονική μουσική –από synth pop έως πειραματικές φόρμες– ήταν οργανικό μέρος της αισθητικής μας. Ήμασταν το μόνο καθαρά ηλεκτρονικό συγκρότημα» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η εμφάνισή των In Trance 95 στο Onassis Channel στο YouTube, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, είναι μια σπάνια ευκαιρία να ξαναζήσουμε τον ήχο τους όπως γεννήθηκε: ζωντανός και ωμός, αλλά με ανεπαίσθητες μετατοπίσεις και εντάσεις που προκύπτουν όταν αρχειακό υλικό επανενεργοποιείται στο παρόν.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη & Επιμέλεια: Χρήστος Σαρρής

Audiovisual Producer: Έλενα Χωρέμη

Audiovisual Line Producer: Άντζυ Αυγέρη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

IN TRANCE 95

Μουσική και στίχοι: Νίκος Βελιώτης, Alex Μαχαίρας

Alex Μαχαίρας: Φωνή, Yamaha CS01 synth, Korg MS20

Νίκος Βελιώτης: Dreadbox NYX, Dreadbox Erebus, Moog Minitaur, CS01 synth, rhythm programming & φωνή

UNIVERSE MULTIVENUE

Γιάννης Νικολακόπουλος: Διευθυντής Universe Multivenue, Υπεύθυνος Έργου

Σταύρος Νικολακόπουλος: Ηχολήπτης Live

Σοφία Τράντελα: Τεχνικός Ήχου

Δημήτρης Τεγούσης: Τεχνικός Φωτισμού

Δημήτρης Ζιάκος: Τεχνικός Φωτισμού

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σαρρής

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Ζιβόπουλος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Φίλιππος Ζαμίδης

Εικονοληψία: Κοραλία Δογάνη, Φίλιππος Ζαμίδης, Δημήτρης Ζιβόπουλος, Γιώργος Κολιός, Ανδρέας Μάρκου

DIT: Γιώργος Κολιός

Μακενίστας: Βασίλης Χαρατζόγλου

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός: DK Rental House, Rent Photo Video

Σχεδιασμός Φωτισμών: Βαγγέλης Μούντριχας, Alex Hills

Χειριστής Φωτισμών: Alex Hills

Ηχογράφηση & Μείξη Ήχου: Jacopo Fokas

Μοντάζ: Τρύφωνας Καρατζίνας

Χρωματική Επεξεργασία: Μάνθος Γ. Σάρδης – Α10 Post Productions

Φωτογράφιση: Πηνελόπη Γερασίμου

Φωτογραφία: Πηνελόπη Γερασίμου

STAGES A/LIVE

Το STAGES A/LIVE είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση, που αντέδρασε άμεσα στις κλειστές σκηνές κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown για να υποστηρίξει έμπρακτα τις μουσικές σκηνές, τους μουσικούς και όσους βρίσκονται πίσω από τη σκηνή, σε μια δύσκολη συγκυρία απραξίας. Για τις σκηνές που είχαν αδειάσει από καλλιτέχνες, τεχνικούς και θεατές, από ζωή, το Ίδρυμα Ωνάση εγκαινίασε μια ψηφιακή μουσική σκηνή, καθώς ο πολιτισμός συνεχίζει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας και η μουσική μας (δια)μορφώνει. Η ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων ξαναζωντάνεψε με μοναδικές συναυλίες. Το STAGES A/LIVE έκανε πρεμιέρα στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση τον Ιανουάριο του 2021. Χιλιάδες μουσικόφιλοι έζησαν διαδικτυακά τα εκρηκτικά live των Nightstalker και των Ath Kids από το Gagarin 205, των Puta Volcano από το AN Club, των Θραξ Πανκc και του Μικρού Κλέφτη από το We Club, του Παύλος Παυλίδης Trio από το Principal Club Theater, των 63 High από το Eightball Club, των Bazooka από το Lab Art.

Από το 2022 το STAGES A/LIVE γιορτάζει τη μουσική και τους μουσικούς με απρόσμενα live από απρόσμενους χώρους στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Διατίθενται οι συναυλίες των Naxatras στο Ακόντισμα, των Planet Of Zeus στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, του Saske από το Κατάστημα Κράτησης στη Νιγρίτα Σερρών, του Ψαραντώνη στο Νερατζέ Τζαμί, τους Larry Gus και Μιχάλη Σιγανίδη στo Antart Studio, της Μαρίνας Σάττι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, της Pongo και των cumgirl8 στο -1 της Στέγης, της Σtella στο Cariocas Beach Bar στην παραλία του Σχίνου, του Γιάννη Αγγελάκα και των 100°C στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, της Laura Jane Grace από το -1 της Στέγης, των Joker/Two-Face από το Street Party της Στέγης, των Last Drive από το Gagarin 205.

Onassis Channel στο YouTube

Το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση εκπέμπει από την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη σε όλο τον κόσμο. Το Ίδρυμα Ωνάση ανεβάζει και μοιράζεται στο κανάλι του στο YouTube στιγμές, εικόνες, συζητήσεις, ήχους, συναισθήματα. Παραστάσεις, συναυλίες, podcasts, συναντήσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα. Η ψηφιακή σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση φτιάχνει μια Στέγη σε κάθε σπίτι, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει στον χάρτη, για να διασκεδάζει, να επιμορφώνει, να ενώνει, να ανοίγει συζητήσεις.

Κεντρική φωτ.: @Πηνελόπη Γερασίμου