Σοστακόβιτς και Μπετόβεν υπό το σεληνόφως

H ποιητικότητα του Μπετόβεν, η στοχαστικότητα του Χίντεμιτ και η υπαρξιακή μελαγχολία του Σοστακόβιτς συνυπάρχουν στη συναυλία την οποία θα δώσουν δύο κορυφαίοι Έλληνες σολίστ, ο βιολίστας Ηλίας Σδούκος και ο πιανίστας Μάνος Κιτσικόπουλος, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου(20:30) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μοναδικό ηχητικό «ταξίδι».

Το πρόγραμμα ανοίγει με τη διάσημη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Μπετόβεν, μια από τις πιο αγαπημένες σελίδες του ρομαντικού πιανιστικού ρεπερτορίου, που συνδυάζει μελαγχολία και ονειρική γαλήνη. Ακολουθεί η Σονάτα του Πάουλ Χίντεμιτ, γραμμένη αμέσως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια εξομολόγηση γεμάτη στροβιλισμούς, που αντανακλά την πνευματική και αισθητική αναζήτηση μιας εποχής σε μετάβαση.

Η κορύφωση έρχεται με το τελευταίο έργο του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, τη Σονάτα για βιόλα και πιάνο, έργο 147, γραμμένη λίγες μόνο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Πρόκειται για μια μουσική εξομολόγηση βαθιάς εσωτερικότητας, όπου ο Σοστακόβιτς αναπολεί με νύξεις το έργο του, καταφεύγοντας συναισθηματικά στη Σονάτα του Σεληνόφωτος – που εδώ επιστρέφει σαν ηχώ μνήμης, σαν ύστατος φόρος τιμής στον ίδιο του τον εαυτό και στη μουσική.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανέρχονται στα 8, 12 και 18 ευρώ. Πληροφορίες στα 210 7282333 και megaron.gr.

Κεντρική φωτ.: Ο Μάνος Κιτσικόπουλος και ο Ηλίας Σδούκος. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών