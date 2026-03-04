Τι θα απογίνουμε χωρίς σοκολάτα Ντουμπάι; Το μέχρι πρότινος ασφαλές καταφύγιο έχασε το παραδεισένιο προνόμιό του εν ριπή οφθαλμού. Όταν όλα δυσκολεύουν, πέρα από κάθε φαντασία, έρχεται το «lipstick effect», το φαινόμενο που θέλει κάτι μικρό και «πολυτελές» να λειτουργεί ως ψυχολογικό αντίβαρο σε περιόδους αβεβαιότητας.

Αυτός ήταν και ο στόχος της πρώτης σοκολάτας Ντουμπάι, του ινσταγκραμικού και απόλυτα τρέντι γλυκού. Να είναι μικρή, χρυσοποίκιλτη, πολυτελής και απολαυστική όσο δεν πάει. Κι αν ακριβύνει η βενζίνη να δείτε που θα φτάσει η γνήσια και ορίτζιναλ σοκολάτα Ντουμπάι.

Παγκόσμιο φαινόμενο, «ανάγκασε» όλες τις μεγάλες σοκολατοβιομηχανίες να κυκλοφορήσουν τη δική τους εκδοχή. Μια όμως είναι η γνήσια, αυτή που φτιάχνεται στο Ντουμπάι. Η Εμιρατινή, η σωστή. Με τις απαραίτητες χρυσές λεπτομέρειες, τη γέμιση φιστικιού, το ψημένο κανταΐφι, την πλούσια σοκολάτα γάλακτος.

Την ώρα που οι ρουκέτες πλήττουν και το Ντουμπάι στέλνοντας τον κόσμο σε αυτοσχέδια και οργανωμένα καταφύγια, δίχως δυνατότητα διαφυγής καθώς οι πτήσεις έχουν ανασταλεί, με ταξιδιώτες εγκλωβισμένους και τον φόβο να διαχέεται παντού, το «γλυκό» χιούμορ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια λεπτή, αλλά ουσιαστική άμυνα. Όχι, ως άρνηση της πραγματικότητας, ούτε ως ελαφρότητα μπροστά στον κίνδυνο, αλλά ως μηχανισμός ψυχικής αντοχής.

Ψύχραιμος Έλληνας που βρίσκεται στην περιοχή, τα Εμιράτα ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός του ταξιδιού του, μας πληροφόρησε ότι ο Σεΐχης έδωσε εντολή όλοι οι ταξιδιώτες που θα μεταβούν στο αεροδρόμιο, φαντάζομαι όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση, να λάβουν ως δώρο το ποσό των 1000 Ντίρχαμ (κάπου 250 ευρώ) για αγορές στα duty free του αεροδρομίου. Καλή ευκαιρία να φορτωθούν με σοκολάτες Ντουμπάι - σαν επένδυση.

Μια απολαυστική μπάρα σοκολάτας γάλακτος, γεμισμένη με βελούδινη κρέμα φιστικιού, ταχίνι και τραγανά κομμάτια φύλλου κιουνεφέ, η αυθεντική «σοκολάτα Ντουμπάι», κυκλοφόρησε το 2022 από το ζαχαροπλαστείο FIX Dessert Chocolatier με έδρα το Ντουμπάι, όταν η βρετανοαιγύπτια συνιδρύτριά του, Σάρα Χαμούντα, ένιωσε την ανάγκη να δημιουργήσει κάτι μοναδικό για να ικανοποιήσει τις λιγούρες της εγκυμοσύνης της για κιουνεφέ (σαν το κανταΐφι) και φιστίκι. Η FIX ονόμασε τη δημιουργία της «Can’t Get Knafeh Of It».

Το «Can’t Get Knafeh Of It» κατέκτησε τον κόσμο όταν η TikTok influencer Μαρία Βεχέρα δημοσίευσε ένα ενθουσιώδες βίντεο στο οποίο δοκίμαζε τη σοκολάτα μέσα στο αυτοκίνητό της, τον Δεκέμβριο του 2023. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 125 εκατομμύρια προβολές και πλήθος θαυμαστών σε όλο τον κόσμο που ήταν διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για μια μπουκιά. Η μπάρα μετατράπηκε σε φρενίτιδα και σύντομα βαφτίστηκε «σοκολάτα Ντουμπάι».

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο σύζυγος της Χαμούντα, ο Εμιρατινός Γεζέν Αλάνι, συνιδρυτής της FIX, χαρακτήρισε τη διεθνή προβολή «κολακευτική» και ότι αισθάνεται «δέος». Ωστόσο, παρά τα σχέδια της FIX για παγκόσμια επέκταση, η μπάρα «Can’t Get Knafeh Of It» εξακολουθεί να διατίθεται αποκλειστικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αυτό ώθησε ανεξάρτητους σοκολατοποιούς αλλά και πολυεθνικές εταιρείες, όπως η Lindt και η Ülker, να μιμηθούν το αυθεντικό προϊόν και να δημιουργήσουν τις δικές τους εκδοχές, προκειμένου να καλύψουν τη διεθνή ζήτηση. Οι απομιμήσεις αυτές, γνωστές επίσης ως «σοκολάτα Ντουμπάι», έχουν κατακλύσει σούπερ μάρκετ και συνοικιακά παντοπωλεία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σήμερα, η σοκολάτα Ντουμπάι βρίσκεται παντού: από τα διαδικτυακά «ράφια» των εφαρμογών delivery στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τους γεμάτους πάγκους των ζαχαροπλαστείων της Κωνσταντινούπολης, μέχρι τα ράφια στα Lidl, και σε πολλά μεγάλα περίπτερα της Αθήνας έως και τα χαοτικά σοκάκια των υπαίθριων αγορών της Μουμπάι.

Η παγκόσμια ζήτηση συνεχίζει να εκτοξεύεται, προκαλώντας ελλείψεις αποθεμάτων διεθνώς και ακόμη και παγκόσμια έλλειψη φιστικιού. Έχουν δημιουργηθεί λίστες αναμονής σε πάγκους σοκολάτας σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχουν προκύψει συνεργασίες περιορισμένης έκδοσης με μεγάλες μάρκες όπως η Shake Shack και τα Starbucks. Σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει να θέτουν περιορισμούς στην αγορά της, ενώ έχουν καταγραφεί περιστατικά λαθραίας μεταφοράς των περιζήτητων σοκολατών. Με λίγα λόγια, η φρενίτιδα γύρω από τη σοκολάτα Ντουμπάι έχει ‘ταράξει’ τη διεθνή βιομηχανία σοκολάτας.