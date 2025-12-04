SNF First Run: Επιστρέφει ο αγώνας δρόμου που γιορτάζει την αλλαγή του χρόνου

Ο πρώτος αγώνας δρόμου της χρονιάς SNF RUN: 2026 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Αναγέννηση & Πρόοδος, έρχεται και πάλι στο στολισμένο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Οι συμμετέχοντες, υποδέχονται το νέο έτος με γιορτινές εκδηλώσεις και ένα εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων και, αμέσως μετά, λαμβάνουν θέση στον πιο εορταστικό αγώνα δρόμου 3 χλμ.

Ο αγώνας SNF RUN: 2026 FIRST RUN είναι ανοιχτός σε όλες και όλους και δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, θα υπάρξει επίσημη χρονομέτρηση, ώστε να γνωρίζεις την επίδοσή σου στην κατάκτηση του πρώτου στόχου του έτους και γιατί όχι, την επόμενη χρονιά να επιδιώξεις να τον ξεπεράσεις.

Την οργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει η «Αναγέννηση & Πρόοδος» και το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας - Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αγώνας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Λίγα χιλιόμετρα, μεγάλος αντίκτυπος

Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του SNF RUN: 2026 FIRST RUN, οι δρομείς καλούνται να συνεισφέρουν με ελάχιστη συμμετοχή των €5 (ή παραπάνω για όποιον το επιθυμεί), για την ενίσχυση του έργου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Σπιτικό της Αγάπης».

Κάνε την εγγραφή σου εδώ ή επισκέψου το snf.org

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς:

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου, 00:04, στο ΚΠΙΣΝ

Ελάχιστο ποσό συνεισφοράς: €5

Λήξη εγγραφών: 25/12/2025

«Σπιτικό της Αγάπης»

Το «Σπιτικό της αγάπης» της Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου (ΚΜΜ) λειτουργεί από το 1962. Στηριζόμενο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, προσφέρει αδιάλειπτα στέγη, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία και θαλπωρή σε αναξιοπαθούντες και μοναχικούς ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. Ταυτόχρονα, το Σωματείο επιδιώκει να προσφέρει ευρύτερο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τα προβλήματα και τις ανάγκες των Ηλικιωμένων. Τιμώντας την Τρίτη Ηλικία, η ΚΜΜ πρωτοπόρησε στην ελληνική κοινωνία αλλά και στον διεθνή χώρο, συμβάλλοντας στην επίσημη καθιέρωση της 1ης Οκτωβρίου κάθε έτους ως «Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας».

Σχετικά με τον Mη Kερδοσκοπικό Oργανισμό «Αναγέννηση & Πρόοδος»

Η Αναγέννηση & Πρόοδος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υλοποιεί κοινωφελή προγράμματα στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και του Αθλητισμού με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Mερικές από τις κυριότερες δράσεις της «Αναγέννηση & Πρόοδος» από το 2014 που ανέλαβε ενεργό δράση είναι οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες, ένα καινοτόμο πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με στόχο τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης των κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, καθώς και οι δράσεις του Τμήματος Αθλητικής Αριστείας – “Sports Excellence” που αποσκοπούν στη διαχρονική υποστήριξη και εξέλιξη νεαρών αθλητών – αθλητριών υψηλού επιπέδου, αλλά και στη δια βίου επιστημονική εξέλιξη του περιβάλλοντος αυτών (προπονητών, γονέων, διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού).

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά, και θετικά αποτελέσματα ευρέως στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει εγκρίνει περισσότερα από $3.9 δισεκατομμύρια, μέσω 5.600 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε περισσότερες από 136 χώρες ανά τον κόσμο.