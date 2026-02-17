Σαράντα πέντε χρόνια στη μόδα γιόρτασε ο Μάικλ Κορς με πηγή έμπνευσης τη Μαρία Κάλλας και τις σικάτες της ΝΥ

Περήφανος Νεοϋορκέζος, ο διάσημος, Αμερικανός σχεδιαστής Μάικλ Κορς αποτυπώνει το «New York State of Mind» σε κάθε του συλλογή, από τη δυναμική κομψότητα της μητρόπολης μέχρι τη λάμψη που δεν φοβάται ούτε το χιόνι. «Πού αλλού θα μπορούσες να δεις γυναίκες με τακούνι στιλέτο και γυμνά πόδια να αψηφούν τα χιόνια;».

Για τον Μάικλ Κορς, που φέτος συμπληρώνει 45 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στη μόδα, η Νέα Υόρκη δεν είναι απλώς μια πόλη, είναι η μούσα του, το σκηνικό και η ψυχή των συλλογών του. Μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης που τροφοδοτεί τον δυναμισμό και τη διαχρονική λάμψη της αισθητικής του. Λατρεύεται με μανία- ιδίως οι πιο προσιτές τσάντες του - και από τις σύγχρονες γενιές, όπως η «Ζ».

Ο Κορς γιόρτασε με τον πιο Νεοϋορκέζικο τρόπο τον σχεδόν μισό αιώνα ζωής του brand που φέρει το όνομα του. Παρουσίασε τη νέα του συλλογή σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς και θεατρικούς χώρους της Νέας Υόρκης, στο Grand Tier της Μητροπολιτικής Όπερας, μπροστά από τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες του Σαγκάλ. «Βρίσκομαι στη μόδα 45 χρόνια, αλλά είμαι μόλις 32 ετών» είπε αστειευόμενος, ανοίγοντας το ντεφιλέ του. Σχεδόν κάθε δημιουργία, που παρουσιάστηκε στην επίδειξη, έφερε την χαρακτηριστική υπογραφή του 66χρονου σχεδιαστή, στο κόψιμο και στη χρωματική παλέτα- η αφθονία του μαύρου και του κρεμ, του ανθρακί και του καμηλό, με την έντονη πινελιά του κόκκινου σε βαθιά απόχρωση- κλασικός Κορς και την ίδια ώρα απολύτως σύγχρονος.

Αισθητική και συμβολική πηγή έμπνευσης για τη συλλογή του αποτέλεσαν η Μαρία Κάλλας, «το κορίτσι από το Κουίνς που έγινε η μεγαλύτερη ντίβα στον κόσμο» και η Καρολάιν Μπεσέτ Κένεντι, που επέστρεψε στο προσκήνιο ως ηρωίδα της νέας δραματικής σειράς «Love Story» του Ράιαν Μέρφι.

H γιορτή συνεχίστηκε στο ιστορικό P.J. Clarke’s, ακριβώς απέναντι από την Όπερα. «Τι καλύτερο από ένα χάμπουργκερ και ένα μαρτίνι!».

Ακόμη κι όταν η καριέρα του βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση και λίγο έλειψε να καταστραφεί, ο Μάικλ Κορς παρέμενε γοητευμένος από την πόλη που τον διαμόρφωσε, από την εικόνα της γυναίκας με παντελόνι και ζιβάγκο, από το σμόκιν, από το βραδινό φόρεμα της πρεμιέρας σε κόκκινο μετάξι, απλά δεμένο στον έναν ώμο. Αυτό είναι και το νήμα που ενώνει τη δουλειά του. Μια ένταση ανάμεσα στο αυστηρό και το αισθησιακό, στο πρακτικό και το θεατρικό.

«Είναι τόσο Νεοϋορκέζικο να είσαι ανθεκτικός. Πέφτεις, σηκώνεσαι, συνεχίζεις». Ο Μάικλ Κορς κατέχει την τέχνη της επιβίωσης. Αφιέρωσε την παρουσίαση της τελευταίας συλλογής του στις πιο σικ γυναίκες της Νέας Υόρκης. Στις πρώτες θέσεις της λίστας Κορς με τις πιο καλοντυμένες συγκαταλέγεται η Ράμα Ντουάτζι, η πρώτη κυρία του «μεγάλου μήλου», η σύζυγος του δημάρχου Μαμντάνι. Ξέρει να φοράει το πανωφόρι της. Στην ορκωμοσία του συζύγου της φορούσε ένα καφέ παλτό που πλαισίωνε το πρόσωπό της. Ο Κορς λατρεύει οτιδήποτε αγκαλιάζει το πρόσωπο και τον τρελαίνει πόσο βαρετοί δείχνουν οι άνθρωποι όταν κάνει κρύο. Με τις άσχημες μπότες και τα νάιλον μπουφάν. «Ουφ! Τον χειμώνα, το παλτό σου σε συστήνει», είπε πριν από το σόου.

«Είναι εκπληκτική, αξιοθαύμαστη. Ο τρόπος που ντύνεται η Ράμα Ντουάτζι, με πάει πίσω στους Ομπάμα». Μέχρι τότε, το επίσημο, φωτογραφικό πορτρέτο της πρώτης κυρίας σήμαινε ταγέρ με φουσκωτά μανίκια, φιόγκο και μια σειρά μαργαριτάρια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε η Μισέλ, με ένα απλό φόρεμα από ζέρσεϊ και γυμνά χέρια. Ήταν κάτι σύγχρονο, μια ριζική ανανέωση της εικόνας. Το λιτό, μαύρο φόρεμα ήταν Μάικλ Κορς.

Μια άλλη «μαγική γυναίκα της Νέας Υόρκης» στη λίστα του Κορς είναι το παντοτινό σούπερμοντελ Κρίστι Τέρλινγκτον που πρωταγωνίστησε στην πρώτη διαφημιστική καμπάνια του σχεδιαστή όταν ήταν έφηβη και σήμερα, στα 57 της χρόνια, έκλεισε την πρόσφατη επίδειξη του. Διαχρονική αξία η Κρίστι. Ο κατάλογος με τους καλοντυμένους ανθρώπους που τον εμπνέουν περιλαμβάνει και έναν άνδρα. Τον A$AP Rocky , ο οποίος εκφράζει τη σύγχρονη, τολμηρή εκδοχή της κομψότητας που τον ενδιαφέρει.

O Μάικλ Κορς μεγάλωσε στο Μέρικ του Λονγκ Άιλαντ. Η οξυδερκής ματιά του για τη μόδα φάνηκε από πολύ νωρίς: μόλις πέντε ετών, συμβούλεψε τη μητέρα του, Τζόαν, να αφαιρέσει τους φιόγκους από το νυφικό, που θα φορούσε στο δεύτερο γάμο της. Αμέσως μετά το επώνυμο του Μάικλ από Χάμπεργκερ έγινε Κορς. Το επίθετο του πατριού του. Τελειώνοντας το λύκειο το 1977, συνέχισε τις σπουδές του στο περίφημο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μόδας στο Μανχάταν. Παράλληλα εργάστηκε στο Lothar’s, μια πρωτοποριακή μπουτίκ στην 57η οδό, όπου το ταλέντο του τράβηξε την προσοχή της Ντόουν Μέλο, τότε εκτελεστικής αντιπροέδρου του ιστορικού και πολυτελούς πολυκαταστήματος Μπέργκντορφ Γκούντμαν. Η Μέλο τον παρότρυνε να επικοινωνήσει μαζί της, αν ποτέ σχεδίαζε δική του συλλογή. Εκείνος το έκανε και το 1981 λάνσαρε επίσημα τη δική του σειρά.

Το πρώτο του runway show πραγματοποιήθηκε το 1984, με την Ιμάν να ανοίγει την πασαρέλα φορώντας ένα δερμάτινο πουλόβερ και γκρι, φανελένιο παντελόνι. Η επιτυχία ήρθε σε χρόνο ρεκόρ. Ο Κορς σχεδίαζε κομψά, πολυτελή sportswear που συνδύαζαν τη λάμψη και την υψηλή μόδα με την ανεπιτήδευτη άνεση. Σταδιακά έχτισε τη φήμη ενός δημιουργού που κατανοεί πώς ζουν οι γυναίκες και πώς θέλουν να νιώθουν μέσα στα ρούχα τους, με αυτοπεποίθηση, άνεση, μια αίσθηση φροντίδας και ελέγχου. Συνδυάζοντας τον ρεαλισμό με ένα αλάνθαστο ένστικτο κομψότητας, η δική του εκδοχή του «all-American sportswear» έμελλε να αποκτήσει παγκόσμια απήχηση.

«Σχεδιάζω για γυναίκες και άνδρες που χρειάζονται ρούχα και αξεσουάρ ικανά να συμβαδίζουν με τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής τους και τους κάνουν να νιώθουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους».