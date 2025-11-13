Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Τάσος Λειβαδίτης και ο Μανόλης Αναγνωστάκης, ηχούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Το γεγονός περιλαμβάνει τραγούδια του Μίκη σε ποίηση Ρίτσου, Λειβαδίτη και Αναγνωστάκη, τραγούδια αντίστασης, εξέγερσης, τραγούδια μελωδικά, λυρικά, ερωτικά, τραγούδια για μιαν άνοιξη που δεν ήρθε ποτέ, αλλά και για τις «χρυσές πολιτείες που ξανοίγονται μπρος μας λουσμένες στην αλήθεια και στο αίθριο το φως».

Είναι τα τραγούδια των κύκλων «Επιτάφιος», «Ρωμιοσύνη» και «18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, «Πολιτεία», «Της εξορίας», «Λυρικά», «Οκτώβρης ’78», σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, Μπαλάντες, Της εξορίας και Αρκαδία VIIΙ, που περιλαμβάνει το «Μιλώ» και τον «Χάρη» –τραγούδια-ποταμό, όπως τα ονόμαζε ο Μίκης– σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη.

Μίκης Θεοδωράκης. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τα τραγούδια αυτά, ερμηνευμένα από τους Δημήτρη Μπάση, Ρίτα Αντωνοπούλου, Παναγιώτη Πετράκη και Άγγελο Θεοδωράκη, θα «πλημμυρίσουν» την Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου (20:00), στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Μίκης 100» που τιμά τη μνήμη και τη διαρκή παρουσία του δημιουργού στη μουσική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Ο συνθέτης Θεοδωράκης, σαν άλλος Οδυσσέας, προσφέρει σπονδή τη μουσική του για να βγουν οι σκιές των ποιητών, να πάρουν μορφή, να τραγουδήσουν τους αγώνες, τα βάσανα, την προδοσία, το θάνατο των ιδανικών αλλά και τα όνειρα, την ελπίδα, τον έρωτα – καθετί που συνιστά την ψυχή της ελληνικότητας ολόκληρης της μεταπολεμικής γενιάς. Το έργο του Μίκη Θεοδωράκη έπαιξε άπειρες φορές αυτόν το ρόλο και μπορεί να το κάνει και τώρα.

Η συναυλία αποτελεί συμπαραγωγή της Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στον καλλιτεχνικό σχεδιασμό η Μαργαρίτα Θεοδωράκη

Οι τιμές των εισιτηρίων ανέρχονται στα 14 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 22€ και 35€, πληροφορίες στα 210 7282333 και www.megaron.gr.