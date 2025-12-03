Ψηφιακή πρεμιέρα στο Onassis Channel για το «Ηandbrake» της Αντιγόνης Καρνεσιώτη

Πώς διαχειρίζεται ένα ανάπηρο άτομο μια μη προσβάσιμη πόλη; Τι πραγματικά συμβαίνει όταν λέμε «για 5 λεπτά θα το αφήσω, σιγά μην περάσει κανείς»; Τι εμπόδια μπορεί να συναντήσει μια ποδηλάτισσα στους αθηναϊκούς δρόμους; Είναι η έλλειψη προσβασιμότητας ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τους ανάπηρους ανθρώπους;

Tο «Ηandbrake» που κάνει ψηφιακή πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου στο Onassis Channel είναι μια ταινία μικρού μήκους, με μια ιστορία, εμπνευσμένη από τα βιώματα των σεναριογράφων του. Η ανεξαρτησία και η αυτονομία που αισθάνονται μέσα στο σπίτι τους καταρρέει όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σχεδόν απροσπέλαστη πόλη και τους ανθρώπους που την αποτελούν. Κατά το αναπηρικό κίνημα, την αναπηρία την προκαλούν οι υποδομές και η έλλειψη παιδείας, και όχι η εκάστοτε βλάβη που έχει το άτομο (κινητική, αισθητηριακή, νοητική).

Το «Ηandbrake» ταξίδεψε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (2023), στο διεθνές φεστιβάλ «Reflection of disability in art» (2023), στο CineFem (2023) και στο Positively Different Short Film Festival (2024) – ανεξάρτητα φεστιβάλ που δίνουν έμφαση στην εκπροσώπηση των κοινωνικών ανισοτήτων και των δικαιωμάτων των ανάπηρων ατόμων στον κινηματογράφο. Η ομάδα της ταινίας πήρε μέρος σε συζητήσεις, πάνελ, άρθρα και συνεντεύξεις, συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοση του βασικού της μηνύματος: η προσβασιμότητα μας αφορά όλους και όλες.

Δείτε την ταινία εδώ.

Συντελεστές

Παίζουν: Πατρίτσια Τόσκα, Έλενα Κατάκου, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Άρης Αντωνόπουλος, Ματίνα Κοψολαίμη, Γιάννης Πετρίδης

Σενάριο: Αντιγόνη Καρνεσιώτη & Πατρίτσια Τόσκα

Σκηνοθεσία: Αντιγόνη Καρνεσιώτη

Βοηθός Σκηνοθέτριας: Ολίνα Νικολαΐδου

Διευθύντρια Φωτογραφίας: Κατερίνα Γεωργούδη

Οπερατέρ: Αμαλία Κωβαίου

Α΄ Βοηθός Κάμερας & Ηλεκτρολόγος: Κοραλία Δογάνη

Σκηνογράφος: Εβελίνα Μπουρνουσούζη

Ηχολήπτης: Αντώνης Κουτέλιας

Βοηθός Ηχολήπτη: Γεωργία Τριανταφυλλοπούλου

Ρακόρ: Άννα Καρρά

Διευθύντρια Makeup: Έλενα Sunny Πιτσάρη

Βοηθός Makeup: Γωγώ Βαρδουνιώτη

Hair Stylist: Αφροδίτη Καγιά

Οργάνωση Παραγωγής: Αντιγόνη Καρνεσιώτη

Βοηθοί Παραγωγής: Δημήτρης Ασπρολούπος & Μυρτώ Κοκκίνου

Φωτογράφοι Πλατώ: Έλενα Μαρκοπούλου & Meian Photography (Marcelle Fivaz)

Μοντάζ: Κατερίνα Ρέκκα

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Γληγόρης

Conform-Color Grading: Σάκης Μπουζάνης – 2|35

Μιξάζ, Σχεδιασμός Ήχου & Ηχογράφηση: Γιάννης Ανδριτσόπουλος – Mellow Studio

Συντονισμός Post-Production: Alaska Films

Σχεδιασμός Λογοτύπου/Αφίσας: Delfe Designs

Executive Producers: John D. Carnessiotis, Trade SRO, Leonidas Diakonos

Associate Producers: Έβαν Μαραγκουδάκης, Στέλιος Τσατσαρούνος, Hermina Athens, Bloom Space for Culture & Arts by Inter Alia

Με την υποστήριξη του Onassis Culture