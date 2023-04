Πρωτομαγιά στο ΚΠΙΣΝ: Μουσική, χορός, καγιάκ στο Κανάλι, εργαστήρια

Πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις πραγματοποιούνται και εφέτος, την Πρωτομαγιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο γιορτάζει την άνοιξη και υποδέχεται επισκέπτες από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Παιδιά και ενήλικες θα ακούσουν μουσική, θα κληθούν –εάν το θελήσουν– να χορέψουν, να κάνουν καγιάκ στο Κανάλι και να συμμετάσχουν σε δημιουργικά εργαστήρια.

Οι δράσεις αυτές ξεδιπλώνονται σε κάθε γωνιά του ΚΠΙΣΝ, με ελεύθερη είσοδο.

Μουσική

Στο Ξέφωτο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος του ΚΠΙΣΝ θα λάβουν χώρα οι μουσικές δράσεις. Το πάρτυ ξεκινά (11.00-12.30, 14.00-15.00) στο Ξέφωτο με ένα χορευτικό DJ set από τον LABEAST, συνεχίζεται (12.30-14.00) στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με συναυλία χορευτικής μουσικής από το συγκρότημα pop χορευτικής μουσικής Bejeezus.

Οι Bejeezus αποτελούν εδώ και αρκετά χρόνια ένα από τα πιο ξεχωριστά μουσικά συγκροτήματα pop χορευτικής μουσικής. Το μουσικό τους πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλογές από αγαπημένα τραγούδια, είτε περασμένων δεκαετιών ή πιο πρόσφατων ραδιοφωνικών hits, σε συνδυασμό με το spicy ηχόχρωμα που προσδίδουν τα πνευστά. Συνδυάζουν μουσικές επιλογές που περνούν από το latin στο swing και από την χορευτική pop σε classic rock n’ roll.

Αθλητισμός & Ευεξία

Οι επιρρεπείς στον αθλητισμό δεν έχουν παρά να κάνουν καγιάκ στο Κανάλι, δραστηριότητα που στοχεύει στη γνωριμία με το καγιάκ και ταυτόχρονα αποτελεί μια διαφορετική κωπηλατική ξενάγηση στο ΚΠΙΣΝ. Θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 10.00-13.00, στο Κανάλι (από την πλευρά του Κέντρου Επισκεπτών) του ΚΠΙΣΝ. Δίνεται η δυνατότητα έως 20 συμμετοχών ανά 30', η είσοδος είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

Πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ

Για ενήλικες και παιδιά 8 ετών και άνω, ενώ, για συμμετοχή παιδιών κάτω των 15 ετών, είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενήλικα.

Δραστηριότητες για παιδιά

Ζωγραφική και σαπουνόφουσκες περιλαμβάνουν οι δράσεις που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά. Ξεκινούν στο Park Kiosk (Πάρκο Σταύρος Νιάρχος) με τη δράση Face painting (11.00-15.00): τα πρόσωπα μικρών και μεγάλων γεμίζουν με χρώματα και ευφάνταστα σχέδια. Η δράση είναι ανοιχτής ροής, η είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

Πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ

Στο μεταξύ, στον Πευκώνα, πραγματοποιείται (11.00-15.00) το εικαστικό εργαστήριο «Ο μαγικός κήπος της κυρίας Κουσάμα», όπου τα παιδιά (4 ετών και άνω), με αφορμή τις σειρές γλυπτών « Flowers that bloom tomorrow/ Flowers that bloom at midnight» της Γιαγιόι Κουσάμα, δημιουργούν φανταστικούς τρισδιάστατους κήπους μέσα στους οποίους μεγαλώνουν τα πολύχρωμα φυτά polka με το πιτσιλωτό φύλλωμά τους.

Έως 20 συμμετοχές (10 παιδιά και 10 συνοδοί) ανά slot. Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Λίγο αργότερα (12.00-13.30), το Ξέφωτο θα γεμίσει από εκατομμύρια σαπουνόφουσκες, στο πλαίσιο της δράσης Bubble parade. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Bubble parade. Φωτ.: Πηνελόπη Γερασίμου. Πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Πρωτομαγιάς, στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, εδώ, και στις σελίδες του ΚΠΙΣΝ στα social media @SNFCC.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364

Κεντρική φωτογραφία: Λήψη από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ