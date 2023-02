Ποια η τύχη ενός μνημείου εν μέσω μιας καταστροφής;

Τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τα κάθε είδους μνημεία, κινδυνεύουν όσο και οι άνθρωποι εν μέσω μιας καταστροφής. Θα τα χαρακτηρίζαμε –τα μνημεία– σιωπηλούς μάρτυρες της «απτής» Ιστορίας. Ενίοτε και στάσιμους μάρτυρες, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι η μεταφορά όλων δεν είναι εφικτή.

Τα μεγάλων διαστάσεων μνημεία θα είναι κάθε φορά στη θέση τους και η τύχη τους θα εξαρτάται είτε από το μέγεθος και το επίκεντρο του χτυπήματος του εγκελάδου, από την πορεία της πυρκαγιάς, το μέγεθος και την ένταση των κάθε φορά φαινομένων. Με ενδεχόμενη προστασία, στην περίπτωση της πυρκαγιάς, το τείχος προστασίας των πυροσβεστικών μονάδων όπου αυτό είναι εφικτό.

Γνωρίζουμε ότι σχεδόν σε κάθε καταστροφή τα μνημεία δεν μπορούν να αμυνθούν ή να προστατευθούν. Η μερική ή ολοκληρωτική καταστροφή τους δημιουργεί ποικίλα συναισθήματα και σκέψεις ενίοτε αντίστοιχα του συμβολισμού ενός μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς. Διότι, μαζί με αυτό σβήνεται η διατήρηση της μνήμης από τον οπτικό μας «χάρτη» και τον χάρτη της πραγματικότητας επάνω στη Γη.

Τη Σύμβαση της Χάγης για την υποχρέωση προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση ενόπλων συγκρούσεων μπορεί να «σπάσει» μια φυσική καταστροφή, καθότι αυτή δεν έχει δεσμευτεί για το αντίθετο. Ανεξέλεγκτη και υποταγμένη στους δικούς της νόμους, η φύση «χτυπά» με τον εγκέλαδο, τους ανέμους και τις πυρκαγιές, την κλιματική αλλαγή που είναι πλέον γεγονός και δεν έχει επιστροφή, παρά μόνο να μετριαστεί.

Τα παραπάνω γράφονται με αφορμή την καταστροφή που υπέστη το 2.200 ετών κάστρο του Γκαζιαντέπ, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία. Φωτογραφίες που είχαν τραβηχθεί διατηρούν τη μνήμη ενός μνημείου που τα υλικά του –τα συστατικά του στοιχεία– σκορπίστηκαν.

❗🇹🇷 The Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake.#Turkey #TurkeyEarthquake #earthquake #BreakingNews #deprem #Syria pic.twitter.com/PtCVgCqA3Y