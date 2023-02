Σεισμός στην Τουρκία

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, και ηλικίας περίπου 2.200 ετών, το Κάστρο Γκαζιαντέπ στην περιοχή Σαχινμπέι, στην νοτιοανατολική Τουρκία, επλήγη από τον ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

❗🇹🇷 The Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake.#Turkey #TurkeyEarthquake #earthquake #BreakingNews #deprem #Syria pic.twitter.com/PtCVgCqA3Y