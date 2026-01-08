Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης - Είχε παίξει στη «Λάμψη»

Σε ηλικία 83 ετών «έφυγε» από τη ζωή σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης ο οποίος έγινε γνωστός για τον ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στην τηλεοπτική σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου. Είχε μακρά παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και ήταν από τους ηθοποιούς που άφησαν έντονο το στίγμα τους στον χώρο του θεάματος.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτηση του ο συγγραφέα Μάνος Λαμπράκης στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook. «Ο Χρήστος Πολίτης δεν μένει πια εδώ… 1942 – 2026» έγραψε ο κ. Λαμπράκης.

Ο Χρήστος Πολίτης ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και πρωτοεμφανίστηκε στον θίασο Γιάννη Φέρτη - Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο «Δέκα μικροί νέγροι» (1965-1966).

Κατόπιν έπαιξε στον θίασο Τιτίκας Νικηφοράκη - Νίκου Χατζίσκου στα έργα «Πολύ κακό για το τίποτα» (1968) και «Τσάι και συμπάθεια» (1969). Ακολούθησαν συνεργασίες με το θέατρο του Κώστα Μουσούρη και το Εθνικό Θέατρο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία τραγωδία, στα έργα «Χοηφόροι - Ευμενίδες» του Αισχύλου και «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη. Επρόκειτο για παραστάσεις με τις οποίες συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Απλού Θεάτρου (1974-1990), ένας θίασος που είχε στόχο την θεατρική αποκέντρωση, αρχικά με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια, από το 1982, με τη δημιουργία και λειτουργία ενός θεάτρου στις παρυφές του θεατρικού κέντρου της Αθήνας, στην Καλλιθέα. Το Απλό Θέατρο επικεντρώθηκε κυρίως σε δραματολόγιο ρεπερτορίου, ανεβάζοντας έργα των Άρθουρ Μίλερ, Τενεσί Ουίλιαμς, Ο. Γκόλντσμιθ, Λούλας Αναγνωστάκη κ.ά.. Υπήρξε το θέατρο που παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ένα ευρύτερο κοινό, τα έργα του Τζο Όρτον. Ο κύκλος του Απλού Θεάτρου για τον Χρ. Πολίτη ολοκληρώθηκε το 1990, με τη διάλυση του θιάσου.