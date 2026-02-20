Πέθανε ο Έρικ Ντέιν - Είχε γίνει γνωστός μέσα από τη σειρά «Grey's Anatomy»

Σε ηλικία μόλις 53 ετών «έφυγε» από τη ζωή χθες Πέμπτη, ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, ο οποίος αγαπήθηκε για τον ρόλο του ως Mark Sloan στη σειρά «Grey's Anatomy» και καθήλωσε το κοινό ως Cal Jacobs στο «Euphoria».

Eric Dane has sadly passed away at the age of 53. pic.twitter.com/6wMTsWb4pG — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 20, 2026

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του την Πέμπτη, 10 μήνες μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μία σπάνια και σφοδρή νευροεκφυλιστική πάθηση.

We are deeply saddened by the news of Eric Dane’s passing. He was incredibly talented and HBO was fortunate to have worked with him on three seasons of Euphoria. Our thoughts are with his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/vKGDRJMjoc — HBO Max (@hbomax) February 20, 2026

Ποιος ήταν ο Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1972 στο Σαν Φρανσίσκο και ξεκίνησε την καριέρα του στη δεκαετία του 1990 με συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2006, όταν εντάχθηκε στο καστ του «Grey’s Anatomy», υποδυόμενος τον πλαστικό χειρουργό Μαρκ Σλόαν. Ο ρόλος του «McSteamy» τον έκανε αγαπητό σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Μετά την αποχώρησή του από τη σειρά, ο Ντέιν συνέχισε την καριέρα του με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σειρές όπως The Last Ship και Euphoria, ενώ η συμμετοχή του στην τηλεόραση παρέμεινε εξαιρετικά δημοφιλής.