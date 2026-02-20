Πέθανε ο Έρικ Ντέιν - Είχε γίνει γνωστός μέσα από τη σειρά «Grey's Anatomy»
Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Πέθανε ο Έρικ Ντέιν - Είχε γίνει γνωστός μέσα από τη σειρά «Grey's Anatomy»

20/02/2026 • 12:28
Πολιτισμός
20/02/2026 • 12:28
Πολιτισμός

Σε ηλικία μόλις 53 ετών «έφυγε» από τη ζωή χθες Πέμπτη, ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, ο οποίος αγαπήθηκε για τον ρόλο του ως Mark Sloan στη σειρά «Grey's Anatomy» και καθήλωσε το κοινό ως Cal Jacobs στο «Euphoria». 

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του την Πέμπτη, 10 μήνες μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μία σπάνια και σφοδρή νευροεκφυλιστική πάθηση.

Ποιος ήταν ο Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1972 στο Σαν Φρανσίσκο και ξεκίνησε την καριέρα του στη δεκαετία του 1990 με συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2006, όταν εντάχθηκε στο καστ του «Grey’s Anatomy», υποδυόμενος τον πλαστικό χειρουργό Μαρκ Σλόαν. Ο ρόλος του «McSteamy» τον έκανε αγαπητό σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Μετά την αποχώρησή του από τη σειρά, ο Ντέιν συνέχισε την καριέρα του με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σειρές όπως The Last Ship και Euphoria, ενώ η συμμετοχή του στην τηλεόραση παρέμεινε εξαιρετικά δημοφιλής.

 

ΕΡΙΚ ΝΤΕΙΝ
ΠΕΘΑΝΕ Ο ΕΡΙΚ ΝΤΕΙΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
GREY'S ANATOMY