Πέθανε η Βρετανίδα ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς, γνωστή από την κωμική σειρά «Fawlty Towers»

Περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της ως Σίμπιλ Φόλτι στην κωμική σειρά «Fawlty Towers» («Ενα τρελό, τρελό ξενοδοχείο»), η Βρετανίδα ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς πέθανε σε ηλικία 93 ετών, όπως αναφέρουν οι γιοί της σε σημερινή τους ανακοίνωση.

«Η λατρεμένη μας μητέρα Προυνέλα Σκέιλς πέθανε χθες ειρηνικά στο σπίτι της στο Λονδίνο. Την παραμονή του θανάτου της έβλεπε το Fawlty Towers», αναφέρει η ανακοίνωση των δύο υιών της.

Η Σκέιλς είχε μια καριέρα επτά δεκαετιών στη διάρκεια της οποίας υποδύθηκε πολλούς ρόλους από τη δεκαετία του 50', μέχρι που ανέλαβε τον ρόλο της Σίμπιλ, της συζύγου του Τζον Κλιζ, και εμφανίστηκε σε δύο σεζόν της κωμικής σειράς «Fawlty Towers» («Ένα τρελό, τρελό ξενοδοχείο»), το 1975 και το 1979.

Η τηλεοπτική κωμική σειρά διαδραματίζεται σε ένα ξενοδοχείο στο παραθαλάσσιο θέρετρο Τόρκουεϊ και έγινε μία από τις δημοφιλέστερες κωμικές σειρές στη Βρετανία, ενώ εξακολουθεί να προβάλλεται και έχει γίνει σημείο αναφοράς στη λαϊκή κουλτούρα της χώρας. Το 2024 έγινε θεατρική παραγωγή που ανέβηκε στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

Η Προυνέλα Σκέιλς, η οποία έπασχε από άνοια, ήταν, επί 61 χρόνια, παντρεμένη με τον ηθοποιό Τίμοθι Γουέστ, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο.