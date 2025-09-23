«Το Παρελθόν» του Λεονίντ Αντρέγεφ ανεβαίνει στη Στέγη

Ένα επικό θεατρικό έργο που ξετυλίγεται σαν μεταμοντέρνο ρέκβιεμ για τον 20ό αιώνα, τον έρωτα και τον ουμανισμό, με ζωντανή κινηματογράφηση και δυνατές ερμηνείες από έναν επταμελή θίασο είναι «Το Παρελθόν» (Le Passé) του Λεονίντ Αντρέγεφ, με την υπογραφή του κορυφαίου Γάλλου σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι, Julien Gosselin. «Το μέλλον είναι το παρελθόν» δηλώνει ο Julien Gosselin και στην πρώτη του αυτή εμφάνιση στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, από 16 έως 19 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή.

Σκηνοθέτης ταυτισμένος με την αποθέωση της λογοτεχνίας στο θέατρο ήδη από τα πρώτα του έργα –τα Στοιχειώδη Σωματίδια του Michel Houellebecq και το 2666 του Roberto Bolaño–, ο 38χρονος σήμερα Ζιλιέν Γκοσλέν άντλησε την έμπνευση για Το παρελθόν από τα διηγήματα του Ρώσου συγγραφέα Λεονίντ Αντρέγεφ (1871–1919).

Είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετεί κείμενο προηγούμενου αιώνα, καθώς πάντα καταπιανόταν με σύγχρονα λογοτεχνικά αριστουργήματα. Ο Γκοσλέν έψαχνε ένα έργο που θα αναδείκνυε την κοινωνία των αρχών του 20ού αιώνα σε αποσύνθεση. Λέει χαρακτηριστικά: «Ήθελα να αφηγηθώ μια ιστορία αποχαιρετισμού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να σκοτώνονται από τα όπλα της επανάστασης. Θα έπρεπε να αργοσβήνουν μέσα στη ροή των γεγονότων».

Στόχος του: μια «παράσταση-φόρος τιμής στην εξαφάνιση του θεάτρου και της ανθρωπιάς». Το Παρελθόν ξεκινά με μια αποτυχημένη γυναικοκτονία και περιλαμβάνει μια σκηνή-σοκ, όπου το ιδανικό της πρώτης αγάπης αποκαθηλώνεται, αλλά και μια σειρά ακροτήτων στο όνομα του έρωτα. Κι όμως, η παράσταση οικοδομείται ως έργο τέχνης: κοστούμια εποχής και σκηνές που θυμίζουν το σινεμά του Ταρκόφσκι εκτυλίσσονται, υπό το φως των κεριών, σε ένα σπίτι που χτίζεται και καταρρέει – όπως και οι σχέσεις των ενοίκων του. Χιονισμένα τοπία, σαν πίνακες του Φλαμανδού ζωγράφου της Αναγέννησης Brueghel, συνυπάρχουν με ζωντανή κινηματογράφηση του θιάσου, που δίνει ερμηνείες αμείωτης έντασης, σε μια σπαρακτική τελετουργία αποχαιρετισμού προς τον έρωτα – άρα και την ανθρωπότητα.

Julien Gosselin, Le Passé © Simon Gosselin

Μέσα από το έργο του Αντρέγεφ, Αικατερίνη Ιβάνοβνα, που συγκροτεί τον κύριο κορμό της παράστασης, ο Γκοσλέν «μοντάρει» μαζί με την κύρια πλοκή αποσπάσματα από άλλα έργα του Αντρέγεφ, ως ανάπαυλες ή παραβάσεις, και μας ωθεί σε μια άγρια διαδρομή: στην άβυσσο του ανθρώπου, στα έγκατα της κοινωνίας, στις ανησυχίες του θεάτρου, στο χείλος της ανυπαρξίας.

Μια παράσταση με καταιγιστική πλοκή και μια συγκλονιστική κατάδυση στη ζωή, την κοινωνία, το θέατρο, την πατριαρχία, τη μοναξιά, την ύπαρξη σήμερα. Μια τολμηρή και απαιτητική συνθήκη, που σπάει τις φόρμες και παίζει ατρόμητα με είδη, ιδέες και βεβαιότητες. Από αυτήν την εμπειρία κανείς δεν βγαίνει αλώβητος.

Julien Gosselin, Le Passé © Simon Gosselin

Συζήτηση με τον Ζυλιέν Γκοσλέν μετά την παράσταση: Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025. Masterclass με τον Ζυλιέν Γκοσλέν: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 15:00-17:00, κάντε κράτηση εδώ.

Συντελεστές

Κείμενα: Λεονίντ Αντρέγεφ. Διασκευή & Σκηνοθεσία: Julien Gosselin. Με τις/τους: Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Carine Goron, Victoria Quesnel, Achille Reggiani, Maxence Vandevelde.

Εικονολήπτες: Jérémie Bernaert, Baudouin Rencurel. Μετάφραση από τα ρωσικά στα γαλλικά: André Markowicz. Σκηνικά: Lisetta Buccellato. Δραματουργία: Eddy D’aranjo. Πρωτότυπη Μουσική: Guillaume Bachelé, Maxence Vandevelde. Σχεδιασμός Φωτισμών: Nicolas Joubert. Σχεδιασμός Βίντεο: Pierre Martin Oriol, Jérémie Bernaert. Σχεδιασμός Ήχου: Julien Feryn. Σχεδιασμός Κοστουμιών: Caroline Tavernier, Valérie Simmoneau. Σκηνικά Αντικείμενα: Guillaume Lepert. Μάσκες: Lisetta Buccellato, Salomé Vandendriessche. Βοηθός Σκηνοθέτη: Antoine Hespel. Γενική Διεύθυνση Σκηνής: Léo Thévenon.

Γενική Διεύθυνση & Διεύθυνση Σκηνής: Simon Haratyk, Guillaume Lepert. Διεύθυνση Σκηνής & Σκηνικά Αντικείμενα: David Ferré. Τεχνικός Φωτισμών: Zélie Champeau. Τεχνικός Ήχου: Hugo Hamman. Τεχνικός Βίντεο: David Dubost. Ασκούμενοι Τεχνικοί: Pierrick Guillou, Audrey Meunier. Κατασκευή Σκηνικού & Ζωγραφισμένος Καμβάς: Workshop Devineau. Με την ομάδα του Odéon Théâtre de l’Europe.

Μετάφραση στα ελληνικά: Λουίζα Μητσάκου. Υπερτιτλισμός: Γιάννης Παπαδάκης.

Julien Gosselin, Le Passé © Simon Gosselin

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού. Με την καλλιτεχνική συνεργασία του Jeune théâtre national. Με την υποστήριξη του Montévidéo, Centre d’art (Μασσαλία) και του T2G Théâtre de Gennevilliers (Παρίσι).

Masterclass συγγραφής και σκηνοθεσίας με τον Julien Gosselin. Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, 15:00 – 17:00, Μικρή Σκηνή. Διάρκεια: 2 ώρες (120 λεπτά). Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά (χωρίς μετάφραση). Κανονικό εισιτήριο: 20 €, Φίλος Στέγης: 16 €.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Κεντρική Σκηνή, Από 16 έως 19 Οκτωβρίου 2025, Πέμπτη έως Σάββατο, 19:00, Κυριακή matinée14:00, Διάρκεια: 4 ώρες & 20 λεπτά (με ένα διάλειμμα), Γλώσσα: Γαλλικά με ελληνικούς & αγγλικούς υπέρτιτλους.

Καταλληλότητα: Η παράσταση δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Προειδοποίηση: Η παράσταση περιέχει γυμνό και αρκετές σκηνές βίας. Κατά τη διάρκεια της παράστασης χρησιμοποιούνται εφέ καπνού και συσκευές κρότου. Λόγω της δυνατής μουσικής και των έντονων ήχων καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, θα διατεθούν στο κοινό ωτοασπίδες.

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 45 €, 35 €, 30 €, 27 €

Φίλοι Στέγης: 36 €, 28 €, 24 €, 21,60 €

Παρέα 5-9 άτομα: 31,50 €, 27 €, 24,30 €

Μειωμένο εισιτήριο, Κάτοικος Γειτονιάς: 24 €, 21,60 €

Ανεργίας: 21 €, 18,90 €

Εισιτήριο Περιορισμένης Ορατότητας: 13 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Ομαδικές κρατήσεις στο [email protected]

Κεντρική φωτ.: Julien Gosselin, Le Passé © Simon Gosselin