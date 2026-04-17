Γέφυρες στο χρόνο

Στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, φιλοξενούνται και προστατεύονται εδώ και αιώνες τα ιερότερα προσκυνήματα των επικρατέστερων θρησκειών στον κόσμο. Το προσκύνημα των Χριστιανών, γίνεται σε έναν από τους διασημότερους και σημαντικότερους τάφους όλων των εποχών. Τον Πανάγιο Τάφο.

Μετά την Σταύρωση του Ιησού Χριστού, αμέτρητοι ήταν αυτοί που προσπάθησαν να συλλέξουν τα αντικείμενα που μαρτυρούσαν την ύπαρξή του, να ανακαλύψουν τους τόπους όπου περπάτησε. Όταν πάτησε το πόδι της εκεί η Αγία Ελένη, η μητέρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α’ (ιδρυτή της Κωνσταντινούπολης), το 325 μ.Χ., λέγεται ότι ανακάλυψε τον τόπο όπου είχε σταυρωθεί, ταφεί και αναστηθεί ο Χριστός.

Στο σημείο όπου χτίστηκε ο πρώτος ναός από εκείνη και τον γιο της, έλαβαν χώρα ασταμάτητες συγκρούσεις και μάχες που κράτησαν εκατοντάδες χρόνια. Όσοι ήταν υπεύθυνοι ανά τους αιώνες για την προστασία των ιερών κειμηλίων του Χριστιανισμού, προσπάθησαν πάση θυσία να τα διατηρήσουν άθικτα.

Έως ένα σημείο, τα κατάφεραν. Μετά από πολλαπλές καταστροφές από ανθρώπους που μάχονταν για τα διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω τους και πολλές ανακαινίσεις, ο Ναός της Αναστάσεως στέκει μέχρι σήμερα.

Αν κάποιος τον επισκεφθεί, λοιπόν, σήμερα, θα εισέλθει σε αυτόν από την λεγόμενη «Αγία Αυλή». Κάποιο καιρό πριν, στην αυλή αυτή πριν την είσοδο του ναού πουλούσαν τις πραμάτειες τους πωλητές, με τουριστικά προϊόντα και διάφορα σουβενίρ. Σήμερα, η Αγία Αυλή χρησιμοποιείται μόνο την Μεγάλη Πέμπτη και την Μεγάλη Παρασκευή.

Από την είσοδο της Ροτόντας (περίκεντρο κτήριο που περικλείει το προσκύνημα) του Ναού της Αναστάσεως, εισέρχονται πιστοί της Ορθόδοξης, της Καθολικής και της Αρμένικης Κοινότητας από όλο τον κόσμο, για να τελέσουν το ιερό χριστιανικό προσκύνημα. Ο Ναός της Αναστάσεως στεγάζει τον Τάφο του Χριστού ή αλλιώς τον Πανάγιο Τάφο και τον λόφο του Γολγοθά, όπου σταυρώθηκε.

Ο πρωταρχικός τάφος του Χριστού, είχε την κλασική μορφή των ιουδαϊκών τάφων της εποχής, οι οποίοι ήταν λαξευμένοι σε βράχο. Μετά την φημισμένη ανακάλυψή του από την Αγία Ελένη, χτίστηκε πάνω από αυτόν ο πρώτος ναός. Ο βράχος λαξεύτηκε εκ νέου και σχηματίστηκε έτσι ώστε να μπορεί να στεγαστεί και να προσκυνηθεί.

Σήμερα, μπαίνοντας στην Ροτόντα, ο Τάφος εντοπίζεται από το λεγόμενο ιερό Κουβούκλιο που τον περιβάλλει. Ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από ερυθρόλευκο λίθο, με κιονίσκους, ψευδοπεσσούς και αψίδες. Εντυπωσιακό και ιδιαίτερο, κατέχει πλούσιο γλυπτό διάκοσμο εσωτερικά και εξωτερικά και στην κορυφή επιστέφεται από έναν μολύβδινο τρούλο.

Στην ανατολική πλευρά του συμπλέγματος του Ναού, μετά τον Πανάγιο Τάφο, βρίσκεται ο λόφος του Γολγοθά. Το Καθολικό (ένας ναός μέσα στον Ναό σε αυτή την περίπτωση), αποτελεί το κεντρικό κλίτος της πρώην τρίκλιτης Βασιλικής, που είχαν οικοδομήσει οι Σταυροφόροι το 1130. Από δύο οπές σε έναν από τους τοίχους του ιερού Κουβουκλίου, προμηθεύονται οι ιερείς το Άγιο Φως κάθε Μεγάλο Σάββατο.

Βιβλιογραφία:

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Holy Sepulchre project

archaiologia.gr