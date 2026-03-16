Όσκαρ: Μεγάλος νικητής με έξι αγαλματίδια το «Μια μάχη μετά την άλλη»

Η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, θριαμβεύοντας στη λαμπερή βραδιά που οργάνωσε η αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου, με συνολικά έξι αγαλματίδια, ανάμεσά τους αυτό για την καλύτερη σκηνοθεσία, που έλαβε ο Πολ Τόμας Άντερσον, καθώς επικράτησε του φιλμ «Αμαρτωλοί» -της κυριότερης αντίπαλης υποψηφιότητας, με τέσσερα βραβεία-, καθώς και άλλων τριών που απασχόλησαν τις κριτικές, των «Marty Supreme», «Άμνετ» και «Μυστικός πράκτορας».

Ακολουθεί κατάλογος των βραβεύσεων στις σημαντικότερες κατηγορίες κατά την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία οργανώθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στο Χόλιγουντ από την αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου.

Καλύτερης ταινίας

«Μια μάχη μετά την άλλη»

Σκηνοθεσίας

Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Μάικλ Μπι Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Έιμι Μάντιγκαν, Weapons

Β΄ ανδρικού ρόλου

Σον Πεν, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Ξένης ταινίας

«Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία)

Καλύτερης ταινίας animation

ΚPop Demon Hunters

Καλύτερου ντοκιμαντέρ

Mr. Nobody against Putin