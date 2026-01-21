Onassis Culture: To μέλλον του ελληνικού σινεμά είναι εδώ

Πόσο δυνατά συναισθήματα χωράνε μέσα σε μόλις λίγα λεπτά; Το Onassis Culture στηρίζει διαχρονικά και έμπρακτα τους ανερχόμενους δημιουργούς και τον καλλιτεχνικό πειραματισμό, δίνοντας χώρο σε νέες κινηματογραφικές ιδέες. Για μία ακόμη χρονιά, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για μικρού μήκους ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation. Πέντε από τις προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν με ποσό 10.000 ευρώ η καθεμία.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό στο Onassis Directory και μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σταδιακά μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, στις 8 Μαρτίου (23:59).

Η υποβολή αίτησης με βάση αυτή την προκήρυξη σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της.

Οι ταινίες θα πρέπει να βασίζονται είτε σε πρωτότυπο σενάριο είτε σε ιδέα που προϋπάρχει (με αποδεικτικό κατοχύρωσης δικαιωμάτων ή option για έργο που προϋπάρχει). Η υποβολή πρότασης σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την επιλογή της. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η υποβολή της πρότασης δεν συνιστά παραχώρηση προς το Onassis Culture οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί της πρότασης αυτής. Τυχόν τέτοια παραχώρηση θα γίνει μόνο για τις επιλεγείσες προτάσεις, κατόπιν έγγραφης σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Το ακριβές ύψος της οικονομικής ενίσχυσης των επιλεγμένων προτάσεων ταινιών θα αποφασιστεί κατά περίπτωση, ανάλογα και με το πλήθος των αιτήσεων που θα επιλεγούν. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 4 μήνες μετά τη λήξη της υποβολής προτάσεων.

Το πρώτο Big Short Film που ολοκληρώθηκε ήταν το «MJ» του Γιώργου Φουρτούνη, το οποίο συνάντησε για πρώτη φορά το κοινό του στο Φεστιβάλ Δράμας 2024, αποσπώντας τον Αργυρό Διόνυσο, ενώ στη συνέχεια απέσπασε και το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους στις «Νύχτες Πρεμιέρας». Στο φετινό φεστιβάλ Δράμας 2025, το «Last Tropics» του Θανάση Τρουμπούκη απέσπασε τα βραβεία Σκηνογραφίας, Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Ήχου και το βραβείο «Τεχνικής Αρτιότητας» της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – Οπτικοακουστικού Τομέα (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.). Η ταινία «Το τίποτα και τα Πάντα» της Λίας Τσάλτα κέρδισε το βραβείο Καλύτερων Οπτικών Εφέ.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Open Call, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο κείμενο του Κανονισμού ή να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected].

Οι νικητές του Open Call: Big Short Films

2025

Amnesia – Νίκος Κολιούκος

Meridian – Μαρκέλα Κονταράτου

Highway! – Φωκιών Ξένος

ADA – Σοφία Κούρου

Final Girls – Πηνελόπη Μαυροψαρίδη

2024

Η Απολέπιση - Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Free Eliza (Η απίθανη ιστορία μιας ανατομικής ανωμαλίας) - Αλεξάνδρα Ματθαίου

Sparoza - Catriona Gallagher

Τάπες - Δημήτρης Θεοχαρίδης

Το Νησί της Ζέβρας - Αλέξανδρος Κωστόπουλος

2023

Το τίποτα και τα πάντα – Λία Τσάλτα

Fouetté – Δημήτρης Ζούρας

ΜJ – Γιώργος Φουρτούνης

Last Tropics – Θανάσης Τρουμπούκης

The Animals in the Forest – Δήμητρα Μητσάκη

Onassis Cinema: Nέο σινεμά. Νέοι κόσμοι.

Στο Ίδρυμα Ωνάση, μας αρέσει να διαβάζουμε σενάρια, να βλέπουμε ταινίες, νέες και κλασικές, να παίρνουμε μέρος σε φεστιβάλ, να γινόμαστε ενεργό κομμάτι της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Από τον Γιάννη Οικονομίδη (Σπασμένη Φλέβα) στην Εύη Καλογηροπούλου (Gorgonà), από την Εύα Στεφανή (Η Καρδιά του Ταύρου) στον Romain Gavras (Sacrifice), το Onassis Culture στηρίζει καταξιωμένους και ανερχόμενους δημιουργούς, μέσα από την ανάπτυξη σεναρίων και την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας, animation και ντοκιμαντέρ. Προβάλλει το έργο μεγάλων δημιουργών του σινεμά, στη Στέγη, από τον Wim Wenders ως τον Charlie Kaufman, και διοργανώνει masterclasses για να ανακαλύψουμε τον τρόπο που σκέφτονται.

Συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, όπως είναι η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δράμας και οι «Νύχτες Πρεμιέρας», με στόχο να ενισχυθεί ο ελληνικός κινηματογράφος εντός και εκτός συνόρων. Προβάλλει βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους στο Onassis Channel, ώστε όλοι και όλες να έχουμε πρόσβαση στις ανεξάρτητες παραγωγές. Έχει θεσπίσει τα Onassis Film Awards προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη νέων σεναρίων. Γιατί η ζωή με σινεμά είναι πάντα καλύτερη.