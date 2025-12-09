Οι Street Outdoors Soundsystem στα decks του Onassis Ready

Tο δεύτερο DJ session στο πλαίσιο της έκθεσης «you are invited» του Juergen Teller έρχεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, από τις 19:00 έως τις 22:00, στον lounge χώρο του Onassis Ready. Οι Street Outdoors Soundsystem υπογράφουν ένα αντισυμβατικό set χωρίς αυστηρές γραμμές και μουσικά σύνορα – από σύγχρονη house μέχρι σπάνια disco κομμάτια, μια μουσική διαδρομή που συνομιλεί με το περιβάλλον της έκθεσης και εμπλουτίζει την εμπειρία.

Από τις 7 το απόγευμα, ακούμε, γευόμαστε και ζούμε με όλες μας τις αισθήσεις την έκθεση «you are invited» του Juergen Teller. Τις μουσικές συναντούν τα εμπνευσμένα κοκτέιλ του wine bar «Επτά Μάρτυρες» και το μενού του NOKELA PROJECT: ένα street food concept που ενώνει διεθνείς γεύσεις και ελληνικές πρώτες ύλες.

Το DJ crew του Street Outdoors Soundsystem αποτελείται από τους Έλληνες Jiles & Jose Amba. Δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη των ιδρυτών του να μεταφέρουν τον ήχο των Street Outdoors parties πέρα από τα όρια των δικών τους event. Έτσι λοιπόν, αναζητούν, αξιολογούν κι εναλλάσουν τις μουσικές επιλογές τους σε back to back DJ sets, προσφέροντας μουσικές απολαύσεις χωρίς αυστηρά όρια στα επιλεγόμενα είδη. Στις τσάντες τους κουβαλούν από σύγχρονη House, μέχρι σπάνια tracks της Disco και της Techno.

Το DJ session «you are invited: disco snails» πραγματοποιείται σε συνεργασία με το STEGI.RADIO και το wine bar «Επτά Μάρτυρες», στο πλαίσιο της έκθεσης του Juergen Teller στο Onassis Ready.

Η αναδρομική έκθεση του Τέλερ you are invited θα διαρκέσει έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. H έκθεση, πλούσια σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, παρουσιάζει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα. Μια γιορτή της τέχνης του, ένας ενεργός διάλογος γύρω από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδρομές έμπνευσης και δημιουργικής εξερεύνησης που διατρέχουν το έργο του, στην πιο εκτενή ατομική έκθεση του Τέλερ που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Jurgen Teller, Your are invited © NDP Andreas Nikolareas for Onassis Stegi

Και αν και ο Τέλερ πάντοτε είχε να επιδείξει προσωπικά έργα, η παρούσα έκθεση συμπίπτει με μια περίοδο όπου έχει βρει ένα νέο νόημα ως καλλιτέχνης. Καθηλωτικά έργα του με θρυλικές φυσιογνωμίες από τον Iggy Pop έως τον Alexander Skarsgård, από την Kate Moss έως τη Charlotte Rampling, από τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου σε γυναικεία φυλακή κατά την Μπιενάλε της Βενετίας του 2024 έως τη φωτογράφιση του Άουσβιτς με αφορμή την 80ή επέτειο από την απελευθέρωσή του, αλλά και εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου. Παράλληλα, τα τελευταία οκτώ χρόνια ο Τέλερ συνεργάζεται με τη σύζυγό του, Dovile Drizyte, σε έργα που αντικατοπτρίζουν διάφορες όψεις της σχέσης τους αλλά και τη γέννηση της κόρης τους. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από ένα τυπικό μείγμα σοβαρών, οικείων και συχνά χιουμοριστικών χαρακτήρων, με μια αισθητική που αγγίζει το γκροτέσκο.

Στον χώρο της έκθεσης λειτουργεί βιβλιοπωλείο με τον κατάλογο της έκθεσης σχεδιασμένο από τον Peter Saville Studio από τον εκδοτικό Steidl, memorabilia και προσεκτικά διαλεγμένους τίτλους από την πορεία του καλλιτέχνη, αλλά και μουσική, φαγητό και ποτό που σας καλούν να μείνετε λίγο παραπάνω. Στον υπαίθριο χώρο έχει δημιουργηθεί ένα φιλόξενο χαλαρό lounge σε επιμέλεια της σκηνογράφου Όλγας Μπρούμα, με μουσική που επιμελείται το Stegi.Radio. Oι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κρασιά από τον ελληνικό και γαλλικό αμπελώνα, καθώς και νέα κοκτέιλ με την υπογραφή του wine bar Επτά Μάρτυρες που έχει ήδη αφήσει την ξεχωριστή σφραγίδα του ως ένα από τα πιο ποιοτικά μπαρ της πόλης. Οι Επτά Μάρτυρες μεταφέρουν το πνεύμα που τους ξεχώρισε από τον Νέο Κόσμο στον Ρέντη, κρατώντας την ενέργεια, την ένταση και το στυλ τους. Το μενού στο Onassis Ready, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την έκθεση από το NOKELA PROJECT, αντλεί έμπνευση από την αισθητική και το έργο του φωτογράφου και προτείνει ένα street food concept που συνδυάζει διεθνείς επιρροές με ελληνικές πρώτες ύλες, φρέσκες και προσεκτικά επιλεγμένες, για μια αξέχαστη γευστική εμπειρία.

Αυτή η συνεργασία μεταξύ του Γιούργκεν Τέλερ και Στέγης αντανακλά μια κοινή πεποίθηση ότι η τέχνη μπορεί να είναι ταυτόχρονα ενδόμυχη και πολιτική, ακατέργαστη και ποιητική, προσωπική και συλλογική. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η έκθεση you are invited ανοίγει έναν χώρο διαλόγου ανάμεσα στο συναισθηματικά φορτισμένο σύμπαν του Τέλερ και στις σύγχρονες πραγματικότητες της Ελλάδας, καλώντας σε μια ουσιαστική συνάντηση ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο.

Φωτογραφία: Stephie Grape

you are invited to shop

Μία εικόνα, χίλια αντικείμενα. Με αφορμή την έκθεση “you are invited”, ανακαλύψτε μια επιμελημένη συλλογή αντικειμένων που μεταφέρουν την ιδιαίτερη αισθητική του Juergen Teller πέρα από τo Onassis Ready. Από τον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έως συλλεκτικά φωτογραφικά λευκώματα όπως τα “Handbags”, “The Myth” και “Fashion Photography for America 1999-2016”, κάρτες, αφίσες και tote bags σε περιμένουν για να συνδεθούν με τη δική σου ματιά στον κόσμο.

Ανακάλυψέ τα στο ειδικά διαμορφωμένο shop, στον χώρο της έκθεσης.

Onassis Ready: Ο νέος χώρος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στην καρδιά του Ρέντη

Ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι καινούριο: το Onassis Ready.

Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση.

Σε αυτό το κτίριο, πριν την ανακαίνισή του, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η έρευνα του έργου «Ξηρόμερο/Dryland», που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 60ή Διεθνή Έκθεση Τέχνης La Biennale di Venezia. Είχε ήδη φιλοξενήσει ως εργοτάξιο τις παραστάσεις «Άνθρωποι και ποντίκια», «Άρης» και «Κόκκινα Φανάρια», σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, τις πρόβες του «Προμηθέα» του Νίκου Καραθάνου, το “Climax” ball σε συνεργασία με τη Léa Vlamos, ενώ εκεί βρισκόταν και το στούντιο της Λένας Κιτσοπούλου όταν δημιουργούσε τον δικό της «Φράνκενσταϊν».

Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, έτοιμο να αγκαλιάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και των Onassis AiR/ONX Fellows – χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Εκεί όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο και όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο.

Έλα στην έκθεση «you are invited» του Juergen Teller

Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Με λεωφορείο: Γραμμή 838 | Στάσεις: 2η Αγίας Άννης (300 μ.), Σχολείο 3η Αγίας Άννης (280 μ.)

Με τρόλεϊ: Γραμμή 21 | Στάση: Παπαδοπούλου (1,3 χλμ.)

Με μετρό: Γραμμή 3 | Σταθμός: Ελαιώνας (2,4 χλμ.)

Με UBER και εξασφάλισε -30% για 2 διαδρομές με τον κωδικό READY30

Μπες στο link και προγραμμάτισε τη διαδρομή σου από και προς την έκθεση.

Κεντρική φωτ.: Juergen Teller ©Andreas Simopoulos for Onassis Stegi