Ένας αιώνας από τη γέννηση του Σοστακόβιτς

Ένας αιώνας συμπληρώνεται από τη γέννηση του Ρώσου συνθέτη Ντμίτρι Σοστακόβιτς και με αφορμή αυτή την επέτειο, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Χριστόφορος Χριστοφής παρουσιάζει (13-16 Νοεμβρίου, 21:00) στην Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη νέα του παράσταση, «Ο Τύραννος και η κόρη»: ένα θεατρικό έργο που ισορροπεί ανάμεσα στην τραγωδία και τη σάτιρα, στο πολιτικό και στο βαθιά ανθρώπινο, επιχειρώντας μια τολμηρή σκηνική ανάγνωση της προσωπικότητας του Ιωσήφ Στάλιν.

Με αφετηρία την τελευταία περίοδο της διακυβέρνησης του σοβιετικού ηγέτη (1924–1953), το έργο τοποθετεί τον Στάλιν όχι σε κάποιο θρόνο εξουσίας, αλλά μέσα από τα μάτια των παιδιών του, του συγγραφέα Ίλια Έρενμπουργκ και άλλων προσώπων, καταθέτοντας μια αφήγηση που ξεπερνά το πολιτικό γεγονός και αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η παράσταση, περισσότερο υπαρξιακή παρά ιστορική, φωτίζει τις πολλαπλές εκφάνσεις του χαρακτήρα και της ψυχοσύνθεσης του Στάλιν, ανιχνεύοντας το μεταίχμιο ανάμεσα σε ιστορική αλήθεια και προσωπικό μύθο, τραυματικά βιώματα και κατασκευασμένες βεβαιότητες, μέσα από μια τολμηρή γραφή που χρησιμοποιεί και το χιούμορ ως εργαλείο αποστασιοποίησης και στοχασμού.

Η σκηνοθεσία, οι ερμηνείες και ο εικαστικός σχεδιασμός υπηρετούν έναν πολυεπίπεδο σκηνικό κόσμο, όπου το παραμύθι διαπλέκεται με τη βαρβαρότητα, και η παιδική ματιά συνυπάρχει με την εσωτερική αποδόμηση ενός «πατέρα-τύραννου». Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος: η κόρη του Στάλιν, Σβετλάνα, έρχεται αντιμέτωπη με τις σκιές ενός κόσμου στον οποίο ο πατέρας της υπήρξε και ήρωας και τέρας.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χριστόφορος Χριστοφής, τα σκηνικά - κοστούμια ο Κωνσταντίνος Ζαμάνης, η χορογραφία είναι της Έρσης Πήττα, τους φωτισμούς σχεδίασε ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος.

Ερμηνεύουν οι Δημήτρης Πιατάς (Ιωσήφ Στάλιν), Μαρία Παπαφωτίου (Σβετλάνα), Αλμπέρτο Φάις (Βασίλι), Δημήτρης Μαύρος (Ίλια Έρενμπουργκ), Τζωρτζίνα Δαλιάνη (Λιόλκα). Συμμετέχουν οι Κρις Θεοδοσοπούλου, Τζωρτζίνα Καλίνογλου, Απόστολος Κυδωνιεύς, Σπύρος Ντουντούμης.

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 12 και 20 ευρώ, πληροφορίες στα 210 7282333 και www.megaron.gr

Κεντρική φωτ.: Λήψη της αίθουσας «Νίκος Σκαλκώτας» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ©Karamanian