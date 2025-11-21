Ο «Ταρτούφος» του Μολιέρου ανεβαίνει στο θέατρο Αλκυονίς

Τέσσερις αιώνες μετά τη γέννηση του Μολιέρου, ο αμείλικτος καθρέφτης που ύψωσε απέναντι στην ανθρώπινη υποκρισία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα πάθη, παραμένει εξίσου αιχμηρός και επίκαιρος. Οι αποκαλούμενες «σκοτεινές» του κωμωδίες συνδυάζουν το σατιρικό στοιχείο με βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα.

Τη φετινή θεατρική σεζόν, το αριστούργημα του Μολιέρου, «Ο Ταρτούφος», ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου «Αλκυονίς», υπό τη ματιά της Έλενας Μαυρίδου, η οποία σκηνοθετεί μια παράσταση που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου τη διαχρονική σάτιρα του Γάλλου δραματουργού για την υποκρισία, τη θρησκοληψία και τις ανθρώπινες αδυναμίες.

Λήψη της παράστασης «Ταρτούφος»

Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας και τη φέρνει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πτυχές της. Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να υπονομεύσει τη λογική, να μεταστρέψει τη θρησκευτική πίστη σε προσωπικό του όφελος και να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η φιλία, ο έρωτας και η τιμή. Παρά τη μάσκα του ευσεβούς, αποκαλύπτεται ως ένας δεξιοτέχνης της εξαπάτησης.

Λήψη της παράστασης «Ταρτούφος»

Στον ρόλο του Ταρτούφου ο Γιάννης Τσορτέκης. Πρωταγωνιστούν οι Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής

Σχετικά με τους υπόλοιπους συντελεστές, τη μετάφραση υπογράφει ο Κ.Χ. Μύρης, τα σκηνικά - κοστούμια ο Πάρις Μέξης, τη μουσική ο Γιώργος Μαυρίδης, τους φωτισμούς σχεδίασε ο Περικλής Μαθιέλης, βοηθός σκηνοθέτη ο Τάσος Νίκας. Στην οργάνωση παραγωγής η Ντόρα Βαλσαμάκη, η παραγωγή είναι των Θεατρικών Επιχειρήσεων Τάγαρη.

Θέατρο Αλκυονίς, Ιουλιανού 42, Αθήνα 104 33, 210 8828100. Προπώληση: more.com