Ο «Οιδίποδας» από τον Robert Icke ανεβαίνει στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Από το West End του Λονδίνου στην Αθήνα. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για άλλη μια χρονιά φιλοξενεί έναν σπουδαίο ξένο σκηνοθέτη στην πρώτη του συνεργασία με Έλληνες ηθοποιούς. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Robert Icke υπογράφει μια εκρηκτική διασκευή του Οιδίποδα μετατρέποντάς την κλασική τραγωδία σε ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικό-οικογενειακό θρίλερ που θα μας καθηλώσει. Δυνατές ερμηνείες από κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, ανατροπές, μυστικά και συγκρούσεις που κόβουν την ανάσα.

Έπειτα από μια σειρά sold-out παραστάσεων στο West End του Λονδίνου και παράλληλα σχεδόν με το Broadway στη Νέα Υόρκη, η βραβευμένη με Olivier παραγωγή καταφθάνει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Σε διασκευή και σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Άικ, ο Οιδίποδάς του ανεβαίνει από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 28 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, αυτή τη φορά με έναν ελληνικό θίασο.

Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Μπορεί η ιστορία του Οιδίποδα να μας είναι γνωστή, αυτή όμως τη σύγχρονη ανάγνωση ενός αρχέγονου μύθου δεν την είχαμε φανταστεί. Το έργο του Ρόμπερτ Άικ σε γραπώνει και σε συγκλονίζει. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;

Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Με αμείωτη ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άικ –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το The Doctor και τη διασκευή στο 1984 του George Orwell– επιστρέφει με έναν Οιδίποδα που θα συζητηθεί.

Με τον Νίκο Κουρή και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους ρόλους του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο ως Κρέοντα και τη Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη (ένα πρόσωπο που εισάγει ο Άικ στο έργο) αλλά και τους Κώστα Νικούλι, Σωκράτη Πατσίκα, Τάκη Σακελλαρίου, Χαρά Γιώτα, Γιώργο Ζιάκα, Γιάννη Τσουμαράκη και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου να συγκροτούν ένα τραπέζι μιας οικογενειακής και πολιτικής συνάθροισης που εκτρέπεται οριστικά. Σε μετάφραση στα ελληνικά από τον Νίκο Χατζόπουλο και συνεργάτη σκηνοθέτη για την ελληνική εκδοχή τον Πρόδρομο Τσινικόρη, φορτισμένη με πολιτική, κοινωνική και υπαρξιακή ένταση, μια ηλεκτρισμένη εκδοχή του μύθου του Οιδίποδα.

Φωτογραφία: Ανδρέας Σιμόπουλος



Συντελεστές

Βασισμένο στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή

Κείμενο & Σκηνοθεσία: Robert Icke

Σκηνικά: Hildegard Bechtler

Κοστούμια: Wojciech Dziedzic

Φωτισμοί: Natasha Chivers

Συνεργάτρια Φωτισμών: Charlotte Burton

Ήχος: Tom Gibbons

Συνεργάτης Ήχου: Erwin Sterk

Σχεδιασμός Βίντεο: Tal Yarden

Σκηνοθετική επιμέλεια ελληνικής παραγωγής: Lizzie Manwaring

Παραγωγή του αρχικού έργου: International Theater Amsterdam

Συντελεστές ελληνικής παραγωγής

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Πρόδρομος Τσινικόρης

Βοηθός Σκηνοθέτριας: Κορίνα Βασιλειάδου

Συνεργάτρια Σκηνογράφου: Μικαέλα Λιακατά

Υπεύθυνη Σκηνικών Αντικειμένων: Αθηνά Μποτωνάκη

Βοηθός Σκηνικών: Μαρία Σταθοπούλου

Συνεργάτρια Ενδυματολόγου: Μαρία Καραπούλιου

Makeup designer: Δήμητρα Γιατράκου

Εκτέλεση Παραγωγής: Ζωή Μουσχή & Ρένα Ανδρεαδάκη

Φωτογραφία: Γιώργος Καπλανίδης



Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Χαρά Γιώτα, Γιώργος Ζιάκας, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Νίκος Κουρής, Κώστας Νικούλι, Ράνια Οικονομίδου, Σωκράτης Πατσίκας, Τάκης Σακελλαρίου, Γιάννης Τσουμαράκης, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου

Ελληνική παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Το κείμενο της παράστασης θα κυκλοφορήσει σε έκδοση των Onassis Publications, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο Onassis Shop και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Robert Icke

Ο Ρόμπερτ Άικ είναι βραβευμένος Άγγλος συγγραφέας και θεατρικός σκηνοθέτης. Υπήρξε ο πρώτος Ibsen Artist in Residence στο International Theater Amsterdam, κατόπιν πρόσκλησης του Ivo van Hove και με την υποστήριξη του ιδρύματος Philip Loubser. Ανάμεσα στις τιμητικές διακρίσεις του περιλαμβάνονται δύο βραβεία Καλύτερου Σκηνοθέτη της εφημερίδας Evening Standard (τα πιο περίβλεπτα θεατρικά βραβεία της Βρετανίας), δύο βραβεία Καλύτερου Σκηνοθέτη του Κύκλου Κριτικών του Ηνωμένου Βασιλείου (Critics’ Circle), το βραβείο Kurt Hübner για την πρώτη του παραγωγή στη Γερμανία και δύο βραβεία Olivier, το ένα Καλύτερου Σκηνοθέτη, με το οποίο έγινε ο νεότερος νικητής του συγκεκριμένου βραβείου. Είναι μέλος της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας (Royal Society of Literature).

Φωτογραφία: Γιώργος Καπλανίδης



Πληροφορίες παράστασης

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Κεντρική Σκηνή

Από 20 Νοεμβρίου έως 28 Δεκεμβρίου 2025: Πέμπτη έως Σάββατο 20:30, Κυριακή 14:00, Τετάρτη 17/12 20:30

Διάρκεια παράστασης: 130 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Η παράσταση δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Παραστάσεις με αγγλικούς υπέρτιτλους: Κυριακές 30 Νοεμβρίου 2025, 14 & 28 Δεκεμβρίου 2025

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο - Α' Φάση (sold out): 36 €, 28 €, 20 €, 18 €

Κανονικό εισιτήριο - Β' Φάση | από 30 Οκτωβρίου: 40 €, 32 €, 24 €, 20 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος, Κάτοικος Γειτονιάς: έκπτωση 20% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Ανεργίας: έκπτωση 30% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Παρέα 5-9 άτομα: έκπτωση 10% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Εισιτήριο Περιορισμένης Ορατότητας: 11 € (Α' Φάση) | 12 € (Β' Φάση)

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Ομαδικές κρατήσεις στο [email protected]

Κεντρική φωτ.: Ο Νίκος Κουρής και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Φωτ.: Γιώργος Καπλανίδης

