Ντόναλντ Σάδερλαντ: Πέθανε ο ηθοποιός των ταινιών MASH και Hunger Games

Σε ηλικία 88 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς του Καναδά που γοήτευσε και ενθουσίασε το κοινό σε ταινίες όπως το «M*A*S*H», το «Klute», το «Ordinary People» και τις ταινίες «Hunger Games».

Η μακρά καριέρα του ηθοποιού εκτεινόταν από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 2020. Το θάνατό του γνωστοποίησε ο γιος του ηθοποιού, Κίφερ Σάδερλαντ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT